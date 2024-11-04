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台中7歲童騎單車遭撞亡！單親爸悲曝「出門找同學」　未料遇死劫

記者閔文昱／綜合報導 

台中市北屯區一名年約7歲的黃姓男童今（3）日下午3時許騎乘腳踏車時，疑似自路邊橫越，遭後方一台機車煞車不及撞上，拋飛到內線車道，又遭一台轎車撞上，送醫後宣告不治。對此，男童的父親表示，當天兒子和往常一樣出門找同學，沒想到卻遇上死亡車禍，令他難以接受。

根據《聯合新聞網》報導，黃姓男童出身於單親家庭，父親在北屯區經營汽車修配廠，黃父與妻子離異後，獨自撫養兩個兒子，大兒子已經高中畢業，而黃姓男童僅國小五年級。黃父平常非常疼愛兒子們，也很注意孩子功課，當天男童和往常一樣，下午找了同學出去玩，怎料遇上死亡車禍，父子天人永隔。

▲▼台中市北屯區敦化路二段、仁平路口車禍 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市一名男童今日騎腳踏車從路邊竄出，遭一輛電動機車、一輛轎車撞上，搶救無效死亡。（圖／記者許權毅攝，下同）

回顧案件，事發地點位於北屯區敦化路二段、仁平路口，黃姓男童疑似自路邊橫越，遭到後方湯姓男騎士煞車不及撞上，拋飛到內線車道後，又遭傅姓男子駕駛的轎車撞上，導致手腳受傷意識模糊，經處置後送中國附醫搶救，但院方仍於下午5時許宣告不治。

湯姓男騎士表示，當時自己是直行，男童突然從人行道衝出來，「他一定是沒有在看，所以我們兩個人才都來不及」，發生碰撞後男童飛到內線道。傅姓駕駛則指出，當時男童騎腳踏車過馬路，跟機車碰撞然後飛出來，他看到時已經來不及反應了。詳細事故原因仍待調查釐清。

▲▼台中市北屯區敦化路二段、仁平路口車禍 。（圖／記者許權毅攝）

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