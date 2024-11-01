讚卓榮泰想解決總預算案但「太堅持」　白委：我不吵架也不罵你

▲民眾黨立委林國成質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在野陣營不滿行政院未依立法院決議與三讀通過的法律編足明年度預算，迄今未放行讓總預算案付委審查。行政院長卓榮泰今（1日）到立法院報告總預算案，民眾黨立委林國成質詢時肯定卓榮泰赴立院備詢，「該罵你的人還是會罵，但像我就不會罵你。」卓榮泰則說，自己一直保持樂觀，若每個立委想法都與林國成相同，國家就可以成功。

行政院長卓榮泰今下午續赴立法院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備詢。

林國成質詢時表示，民進黨立委一直指責這些預算是國、眾兩黨在作祟，但總預算是退回程序委員會，因此還有空間，又不是退到行政院，「奇怪耶！為何要指責反對黨阻擋預算？就像今天你來到這裡很好啊，該罵你的人就罵，不該罵你的人，就像我，我就不會罵你啊，這是好的開始。」

林國成續指，自己看到卓榮泰的報告也認為想要解決問題，包括原住民禁伐補償、健保點數、公糧收購，三個法律案、主決議通過，代表三黨有共識；他也曾經偷偷告訴民眾黨團，行政院編列預算在先，法案通過在後，這就是與卓院長的一線之隔。

卓榮泰答詢回應，自己一直保持樂觀，若每個立委想法都與林國成相同，國家就可以成功，未來立法過程要履行這樣的程序，要先徵詢行政院，並指出資金來源，否則未來可能更多錢，行政院預算權會被破壞。卓榮泰期待，在憲法、法律的架構下建立模式，讓未來兩院互動有更好基礎，這是往成功的路上。

林國成也說，一直以來認識的卓榮泰是很會協調事情的，希望有以柔克剛的施政方針，但現在怎麼變了？卓榮泰則說，原則性問題可以討論，但不能破壞，要討論出一個方式，未來照這樣走，立場都可以互相調整。

林國成指出，立法院在立法不需要處處照會行政院，沒有這種事啦！「我不會跟你吵架」。民進黨51個立委到現在為止從來沒跟民眾黨溝通，民眾黨雖然只有八票，但是是關鍵八票，民眾黨也知道怎麼處理。他強調，不要堅持己見，因為卓榮泰、立法院都是為台灣人民做事，目標一致，只是在形式上、認知有所差異，但最後希望能圓滿解決。