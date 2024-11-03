快訊／中橫便道搶通增開班次放行　居民：水果終於可以送下山了

▲受康瑞颱風影響，中橫便道受創嚴重多處坍方土石流，經過多日搶修，3日中午終於搶通增開班次放行，讓民眾果農下山。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

康芮颱風逐漸遠離，帶給大梨山地區台7甲線及台8線嚴重災情，公路總局谷關段昨(2)日連夜趕工，終於搶通中橫便道、台8線61k~81K德基到梨山路段，並於今(3)日早上以工程車來回測試確認路況尚可通行，中橫便道於中午12點恢復通行，並由於往大禹嶺方向仍阻斷，為利大梨山鄉親加速恢復生活，於8日以前每天增開便道班次(7、10、12、14、16:30)。

台8臨37線中橫便道除了11.8K路基遭沖毀外，沿線多處落石，谷關工務段加派機具連夜趕工，於2日晚間8點搶通，早上以工程車來回測試及確認路況；2日工務段也搶通台8線77K靈甫橋路段，協助台電工程車輛前往查修復電，目前梨山到台中市區道路皆已打通，並為加速鄉親恢復生活，未來五天(至8日止)便道開放五班次。

梨山果農感嘆，「終於道路通了，我們搶收的水果終於可以運送下山了。康芮強颱在大梨山地區造成許多果農嚴重的損失，蜜蘋果、甜柿、雪梨被強風吹落一地，一年的辛苦耕種如今約只剩5成左右，希望老天疼惜，不要再有災害，把剩餘未掉落的水果留給我們。」