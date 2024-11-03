遊覽車駕駛均齡52.7歲創史高！業者曝一困境「明年恐有校車荒」

▲遊覽車業出現缺工和高齡化。（示意資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

百業缺工時代來臨，不少行業找不到年輕新血，交通部公布最新調查，遊覽車駕駛呈現高齡化，平均年齡增至52.7歲，近7成駕駛逾50歲，超過2成逾60歲，5成以上遊覽車業者出現駕駛短缺。遊覽車品保協會表示，因駕駛短缺推升遊覽車車資，明年桃園已不少學校交通車運價不足支付漲幅，面臨合約暫停危機。

交通部針對遊覽車業最新調查上周出爐，調查對象為去年底888家遊覽車業者，調查結果顯示，疫情緩解後，租車訂單增加，但大客車駕駛招募不易，長期存有人力缺口，導致司機短缺業者占比高達5成4，平均每家短缺3.9人。

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調查也發現，遊覽車駕駛呈高齡化，平均年齡續增至52.7歲，其中6成9駕駛年齡逾50歲，60歲以上者達21%，創下交通部歷次調查新高。

最新調查也顯示，去(112)年遊覽車平均行駛里程4.7萬公里，較110年調查減少4千公里或7.6%。每車全年營收106.9萬元、營業淨收入24.8萬元，分別增加10.7%及6.4%。6成以上業者營收成長，113年則有4成6業者預期營收狀況持平。

中華民國遊覽車客運業品質保障協會理事長林建宏表示，疫情過後，國旅爆發，去年營收增加3成，但並非國旅量能大增，主要是駕駛人力不足，能開車的遊覽車有限，車資運價被迫提高，短程遊覽車車資增加1成、長程車資增加2成，部分行程因工時規定採雙駕駛，車資多3成，但因國旅飯店價格偏高，車資也推升，今年初國旅已出現下滑趨勢。

▲遊覽車業者呼籲開放外籍中高階技術人員投入駕駛行業。（示意圖／記者李毓康攝）

林建宏指出，遊覽車駕駛平均年齡提高到52.7歲，主要問題仍與缺駕駛有關，遊覽車駕駛老化問題一直存在，但因疫情後百業缺工，加上許多行業未開放引進外籍移工，遊覽車駕駛沒有引進年輕新人情況下，加上現有駕駛持續老化，呈現出高齡化加劇現象，招募新人不成是主要關鍵。

林建宏呼籲，日韓以及澳洲都大量引進外籍勞工，若台灣不全面開放，好的外籍人力會被其他國家搶走，加上日韓工資高，台灣優勢相對減少，呼籲勞動部，不只僑外生，應盡速開放引進外籍中高階技術人員，其中駕駛客運和遊覽車部分，可要求基本語言能力、考過駕照外，也可透過限制行駛區域譬如學校或科學園區交通車等配套，保障本國人就業權利。

遊覽車駕駛缺工推升運價調漲也衝擊學校校車恐再次面臨租不到車危機，林建宏表示，若遲遲不開放外籍中高階技術人力投入遊覽車業，車資可能被迫持續調漲，桃園市已經出現很多遊覽車不願意跑學校校車情況，明年基本工資和電價上漲後，加上勞動力不足，相關成本會再導致遊覽車運價提高，許多學校交通車運價都不足以支付這次漲幅，明年合約面臨暫停危機，這問題恐怕要趕快解決。