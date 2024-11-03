計程車駕駛月賺近2.7萬元「兼職多2成」　空車率4年來新低

▲2023年計程車駕駛人每月淨收入2萬6967元，兼職開計程車的駕駛增加近2成。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

全國計程車超過9萬輛，交通部最新調查顯示，2023年計程車駕駛每月淨收入2萬6967元，較2021年增加4961元、成長22.6%，空車率降至26.4%，創下近4年的新低，兼職計程車駕駛逐漸攀升，從2019年13.1%、2021年15.9%，去年增加至18.3%，月淨收入1萬4811元。

交通部針對2023年計程車營運狀況調查結果出爐，去年底全國計程車登記達9萬1654輛，較2021年增加228輛，其中多元化計程車增加8973輛、增幅50.2%，占比提高至近3成，以台北市3萬1297輛及新北市2萬1060輛最多。

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調查分析，2023年專職計程車平均每月營業總收入4萬8766元，包含油費等總支出為2萬1809元，平均每月淨收入2萬6957元。各地區別中，以北部平均每月營業總收入5萬476元最高；加入派遣車隊者較未加入者平均每月高出1萬2455元。

▲2023年計程車營運收入、支出情形。（圖／交通部提供）

交通部指出，去年除多個縣市調漲費率外，因平均每天載客趟數增0.9趟，且時間及距離空車率皆降至26%，平均每月營業總收入較2021年增加6995元，每月淨收入增4961元、成長22.6%，各地區不論時間或距離空車率呈下降趨勢，去年為近6年調查以來的最低。

此外，交通部表示，專職多元化計程車平均每月營業總收入5萬4499元，營業支出2萬2050元，營業淨收入3萬2449元，較2021年增4189元。與全體專職計程車相比，平均每月營業總收入及營業支出分別高出5733元及241元，淨收入亦多5492元。

▲計程車空車率情形。（圖／交通部提供）

兼職計程車駕駛人占比由2019年13.1%、2021年15.9%，2023年續增至18.3%，交通部指出，平均每天營業時數及行駛里程皆減少，平均每天載客8.8趟，較2021年增0.4趟，營運效能提升，月淨收入1萬4811元，較2021年增3228元。

計程車營運狀況調查每2年辦理一次，交通部表示，此次調查抽出3萬輛計程車，今年3至6月採郵寄問卷為主、網路填報為輔方式辦理，回收有效樣本9142輛，回收率為30.5%，專職計程車駕駛人占81.7%、占總營業收入88.2%。