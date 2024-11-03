逾5萬輛上路微電車還沒掛牌　11／30起最重罰3600元

▲微型電動二輪車11月30日起未掛牌上路最高罰3600元。（資料圖／公路局台北區監理所）

記者李姿慧／台北報導

微電車今年11月30日起包含已上路須全面懸掛車牌，並投保強制險，才可合法上路，距離全面開罰倒數27天，總計已有21.5萬輛領牌和掛牌，推估至少還有逾5萬輛已上路的微電車尚未掛牌，公路局表示，未掛牌上路，11月30日起將開罰1200元到3600元。

微型電動二輪車(電動自行車)因速度不慢且免考照，過往事故頻傳，且件數逐年攀升，成交通亂象，根據統計，109年微電車事故6854件，造成37死、6004傷；110年微電車事故8198件，造成54死、7204傷；111年微電車8499件，造成53死、7514傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部111年11月30日起將微電車正式納管，不過隨著微電車數量成長，事故依舊頻傳，112年微電車事故也發生9025件，造成50死、7982傷；今年最新統計1月到8月微電車事故則有6323件，仍造成30死、5579傷。

根據規定，111年11月30日起微型電動「新車」須領牌掛牌上路，並須投保強制險，年滿14歲才能騎乘，車速25公里不得改裝，至於「已上路使用中」微電車則給予2年緩衝期申請領牌和掛牌，最晚必須在113年11月29日掛牌。

▲截至10月底，已有21.5萬輛微電車掛牌。（圖／公路局）

全面開罰倒數27天，監理單位自10月起就出現微電車爆量掛牌現象，公路局表示，微型電動二輪車自111年11月30日起已掛牌納管，「使用中」的微電車要在兩年內完成掛牌作業，緩衝期將於113年11月29日屆期，經統計至113年10月31日「使用中」的微電車已有16萬6,039輛完成掛牌登記，「新車」領牌數有4萬9,122輛。

目前新車以及「使用中」的微電車截至10月底已有21萬5161輛已掛牌，根據推估，目前至少還有逾5萬輛「使用中」的微電車尚未登記、領用車牌和懸掛牌照，若11月30日仍未掛牌上路將面臨開罰。

公路局表示，微型電動二輪車11月30日起，必須全面依法懸掛車牌及投保強制險方可合法上路。未依法領用牌照上路者，可依《道路交通管理處罰條例》第71-1條規定，開罰1,200至3,600元的罰鍰，並將車輛移置保管，禁止其行駛。