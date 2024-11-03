華醫56週年校慶頒卜敏正等人傑出校友　驗光師雙榜首頒獎勵金

▲中華醫大創校56週年校慶典禮，陳智文董事長、孫逸民校長與傑出校友當選人合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學3日舉行創校56週年校慶典禮，孫逸民校長頒發2024年傑出校友當選證書給台東縣交通及觀光發展處長卜敏正等9人，表彰他們的卓越成就榮耀母校。禮上特別頒發各10萬元獎勵金給今年國家專技高考驗光師雙狀元林冠呈、鄭博元，讚揚他們的優異表現。

中華醫大創校56週年校慶典禮上午9時在學校演藝廳舉行，賴清德總統致賀電期許華醫持秉務實致用理念悉心適性課程規劃，充實智慧數位設施及完備優質學習環境，共同為健全校務治理貢獻心力。蕭美琴副總統的賀電肯定華醫積極落實技職教育再造政策，樹立特色發展領域，精進專業師資能力及構築產學培育網絡，前瞻遠識、化洽菁莪。

▲中華醫大校慶典禮頒發國家專技高考全國榜首和前10名的優秀學生高額獎學金獎勵。

創校56週年的中華醫大人才濟濟，校慶典禮上由孫逸民校長頒發113年傑出校友當選證書及「華醫之光」獎座，當選人有卜敏正、李宜錫、高金盆、李英傑、許惠美、陳育琪、陳世偉、許琳偵、胡家維等9位，當選人畢業自不同年代及科系，在各行各業卓然有成，事業遍及海內外，孫逸民校長為每位傑出校友披掛彩帶，讚揚他們是學弟妹學習的榜樣，更是中華醫大之光。

孫逸民校長致詞時除歡迎各界貴賓及校友出席校慶典禮盛會，也分享中華醫大再創全國專技高考榜首的榮耀和喜悅，特別是視光系拿下驗光師雙狀元，醫技系也有2位學生醫檢師高考全國第6和第7名，護理系也不乏應屆畢業生擠進全國百名之內，統計近5年內華醫在國家專技高考孕育出5位榜首，這是辦學卓越、學生優秀的最佳證明，值得每位華醫人欣喜、驕傲，榮耀共享。

▲中華醫大董事長陳智文，頒發陳東河榮譽董事長勤學獎學金20萬元給表現優秀的學生。

孫逸民校長說，近5年來中華醫大斥資5千多萬元為各系進行實驗室更新修繕及建置特色實驗室，增添先進設備，希望每一位學生在知識和專業技能上都能獲得最好的學習，強化競爭力，把成就學生列為重要目標，而學生用優異的表現回饋學校，這就是教育的善循環。

華醫董事長陳智文、家長會會長黃民杰、台南市立醫院院長蔡良敏、玉井工商校長徐震魁、台南市校友會會長邱慈意等貴賓受邀致詞，對中華醫大辦學成效有目共睹，為國家社會培育無數英才，學生和校友的傑出表現就是最好的說明，除了向每位受獎人祝賀，也期許未來在高教領域創造更輝煌的成果。

表彰優秀的教職員生，校慶典禮頒發國家考試成績傑出技職榮譽榜獎勵金，最受矚目的是拿下今年國家專技高考驗光師雙狀元的視光系應屆畢業生林冠呈和鄭博元，各頒發新台幣10萬元獎勵金，鄭博元在驗光生專技普考也拿下榜首，再加碼2萬元獎勵金；今年國家專技高考醫檢師全國前10名的葉文玉和王雅雯各獲頒1萬元獎勵金。此外，頒發技職團隊校際比賽金牌獎獎勵金，獲獎的為拿下2024銀領新食尚銀養創新料理競賽校園組總冠軍的餐旅系學生蔡宏旻、方聖詠；精準健康產業跨領域人才培育計畫高齡友善智慧宜居環境設計暑期戰鬥營第一名的醫技系學生劉建亨、王雅雯。另由現任董事長陳智文以其先父陳東河榮譽董事長成立的勤學獎金，每年提供20萬元獎勵表現優秀的學生，有葉嘉妮等20位同學獲得；頒發服務滿10年、20年和30年的資深教職員，計有蔡淑貞老師等24人獲獎。

中華醫大歡慶56週年校慶，各界貴賓出席踴躍，現場冠蓋雲集，包括各醫療院所院長或代表、各級民意代表及各級學校校長都到場祝賀，為校慶增添光彩。