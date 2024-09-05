食安危機知多少？　華醫講座籲慎防問題食品吃進肚裡

▲台南市家庭教育中心與中華醫事科技大學共同辦理的2024年享健康做伙行系列公益講座，9月7日邀請台大食品科技博士林金鵬教授演講。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民以食為天，飲食是生活所必須，但你知道什麼是問題食品嗎？台南市家庭教育中心與中華醫事科技大學共同辦理的2024年享健康做伙行系列公益講座，9月7日邀請台大食品科技博士林金鵬教授演講「食在安心-別讓問題食品吃進肚裡」，免費、開放民眾參加，敬請把握。

林金鵬教授主講的「食在安心-別讓問題食品吃進肚裡」，也是今年度享健康做伙行系列講座的最後一場，這個週六上午10時至12時10分在台南市文化中心國際會議地下一樓多功能會議室舉行，本講座不必事先報名、開放自由入場、免費，前10位入場者可獲贈早鳥禮物。

人類的日常生活和飲食息息相通，但近年來國內屢傳食物中毒或污染等食安事件，甚至吃出人命來，令大家不免心驚驚。台灣大學食品科技博士林金鵬教授，將從問題食品有哪些、問題食品為何會吃進肚裡、食安事件之風險、台灣食安事件回顧、食品中毒種類，以及我們在日常生活中該如何預防食品中毒事件的發生…等不同面向，深入淺出的說明和解析，讓大家也可以為自己和家人做好把關和防護，確保飲食安全。歡迎民眾踴躍到場參加，為食安知識強化知能。