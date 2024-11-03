芭樂降價每斤不到40元！農糧署教選購要訣　「韓式切法」掀熱潮

▲近期芭樂產量恢復，價格逐漸回穩。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

先前受颱風影響，芭樂減產3成，每斤價格一度衝到84元新高，隨著產地復耕、產量回穩，目前每斤平均價格降至40元以下。正值產季，農業部提供3大選購要點與3種芭樂便利切法。至於芭樂籽吃了到底會不會便秘？農業部也釋疑，只要搭配充分水量，芭樂籽吃了反而有助消化。

每年10月至隔年1月為芭樂盛產期，台灣常見有帝王芭、珍珠芭、彩虹芭、水晶芭、脆芭等5大品種，以高雄、彰化及台南為主要產地。農業部建議，選購芭樂時有3大要點：實要沉重、表面應呈現凹凸不平、外皮顏色從淡綠到金黃最為適中。

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▲農糧署分享芭樂的三種切法。（圖／翻攝農業部臉書）

農糧署在臉書粉專提供3種芭樂常見切法。第一種是「台式切法」：先將芭樂直切、以湯匙挖出種籽，再切成長條塊狀，方便食用。第二種是「韓式切法」：直接將芭樂橫切為圓形厚片狀，不只簡單，還帶有梅花狀的種籽花紋，之前有人上網分享韓式吃法，引起熱潮。第三種是「懶人切法」：從腰部橫切一圈，再以直切方式，用刀將果肉剝為塊狀。

至於芭樂籽吃了到底會不會便秘，農糧署也在粉專釋疑指出，芭樂籽富含膳食纖維，吸水力強，只要搭配充足水分食用，反而有助促進腸胃蠕動，且芭樂的維生素C含量甚至比許多柑橘類水果還高，是極具營養價值的水果。

農糧署副署長姚志旺表示，隨著氣溫逐漸下降、降雨趨緩，目前正是品嚐芭樂的最佳時節，之前受損嚴重的高雄產區也陸續復耕，市場供應量和價格均已回穩，市場零售價每斤已降至40元以下。



▲國內芭樂主要品種。（圖／翻攝農業部臉書）