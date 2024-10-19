菜價狂飆他半價便宜賣！原來全是偷的　拔菜還吃「雞排+珍奶」

記者唐詠絮／彰化報導

日前山陀兒颱風來襲，全台菜價狂飆，彰化縣溪州鄉50多歲宋姓中年慣竊，盯上價格狂漲的葉菜類，連續多天趁深夜騎著機車到農民田裡大肆搜刮，舉凡長豆、芭樂、玉米紅蘿蔔全都成為他的獵物，天亮再載到雲林等地販售，讓農民損失慘重，警方據報後立即調閱監視器，將他查獲到案，依竊盜、毒品等罪嫌移送。

▲彰化溪州蔬菜遭竊。（圖／警方提供，以下同）

該名竊嫌在溪州鄉是名頭痛人物，村長透露，宋男多年前才因涉案判刑出獄，目前無業，平日專偷鄉民種植的蔬菜及瓜果，偷竊時還會帶上雞排、蠻牛、珍奶當點心，邊偷邊吃，吃喝完將垃圾空罐隨手丟，別人一斤長豆賣100多元，而他半價50元賣出。原本在溪州鄉到處擺攤販售，還曾遭婆媽指認「你又沒在種菜，菜從哪裡來」，最近才改出現在二林鎮及雲林西螺一帶。

▲彰化溪州蔬菜遭竊。

山陀兒颱風來襲時，長豆價格高漲到一斤100多元，鄉民種植2分多地，幾乎每天都發現有成熟的長豆不翼而飛，也有鄉民種植的玉米及高單價芭樂也被偷，氣得向議員李俊諭投訴，經警方主動追查，透過訪查及調閱監視器分析比對，發現送男涉有重嫌。

警方於16日持搜索票前往宋嫌住處搜索，將他查緝到案，現場搜出一級毒品海洛因、安非他命及吸食器等違禁物品，雖然他一再矢口否認未偷竊，但監視器影像背影全現蹤，偷來的蔬菜也全變賣，警詢後依竊盜、毒品移送。

▲竊嫌持有海洛英等毒品。

北斗分局表示在農作物收成期間容易成為竊嫌覬覦目標，北斗分局將持續不分日夜加強果園巡邏密度，也籲請農民在果園路口裝設監視器或照明設備，以警民合作方式強化偵防能量，一起保護辛苦栽種之農作物，另特別提醒民眾，在未經他人同意下，而擅自採收他人田裡之作物，已構成竊盜罪，請民眾勿以身試法。