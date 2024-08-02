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不只降體重、血壓！「削皮芭樂」好處超多　醫曝實驗結果

不只能降低體重…食用「削皮芭樂」好處超多　醫曝實驗結果

▲芭樂含有許多營養成分，但削皮和不削皮效果卻差很多。。（圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

水果的果皮含有健康成分，因此通常連皮一起吃是最好的，然而根據一項人體隨機實驗，削皮與沒削皮的芭樂，兩者食用後的結果大不同，令人出乎意料。

水果的果皮含有纖維素、植化素等有益健康的成分，因此許多專家倡導皮也要吃，像是蘋果的果皮富含槲皮素，具有降低尿酸等好處，不過芭樂卻不一樣。

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腎臟科醫師江守山向《三立新聞》透露，一般會認為水果的果皮有益健康，但有一項針對45名健康大學生的隨機調查發現，食用沒有削皮的芭樂，可以略為降低體重、BMI（身體質量指數）、血壓，但如果削皮之後，除了降低體重和BMI，還可以降低總膽固醇、低密度膽固醇、三酸甘油酯。

為何削皮的芭樂，比沒削皮好處更多？江守山解釋，可能是因為植物利用果皮來抵禦昆蟲的啃食，因此果皮雖有植化素、多酚等有益健康的物質，但也含有傷害昆蟲的成分。

江守山指出，目前除了蘋果皮已經證實有益健康外，歐美針對果皮的研究，「除了葡萄是連皮一起進行的試驗外，未必每種水果的果皮都有益健康」，更強調該項研究相當重要，是因為該研究是人體試驗，而非常見的動物試驗，對於人體健康的觀察更具可信度。

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