台北101超市「水果區賣1物」　他驚：活60年沒看過！都當廚餘

▲台北超市現切水果區竟單賣芭樂籽，網友驚呼60歲第1次見。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文／CTWANT

不少人在享用芭樂時，習慣把籽去除，但有位民眾日前至百貨公司逛街，路過超市的水果區時，竟發現有單獨售賣「芭樂籽」，讓他忍不住驚呼「快60歲第1次看到」。照片一經曝光後，鄉民們也紛紛感嘆「我都挖掉當廚餘」、「有些老闆會免費送」。

網友日前在Threads發文提到，他第1次看到超市在賣「芭樂籽」，地點還是在台北101的超市現切水果區中，只見這杯「芭樂籽」以透明塑膠盒裝，1個要價29元，且完全沒有芭樂肉。

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原PO透露，雖然知道芭樂籽的部分比較甜，但長大到快60歲，也在台北住了40年，從來沒看過有在賣芭樂籽，「第一次在101的超市現切水果區看到單賣『芭樂籽』，神奇的台灣水果王國」。

對此，網友們留言表示，「真是大開我眼界了，高級的超市竟然賣我每次都會挖掉的芭樂籽，而且還賣29元」、「去賣甘草芭樂的攤子，大多老闆免費送」、「不好意思我真是孤陋寡聞，這東西在台北要花錢買？高雄的夜市直接跟老闆要就有耶」、「我很愛吃，如果看到一定買爆」。

另外，營養師高敏敏先前曾說明，芭樂籽雖然堅硬，但高膳食纖維、吸水力強，若搭配充足水分，反而能促進腸胃蠕動、幫助排便、舒緩發炎體質，更有降低血壓、利尿消水腫的功效；不過，如果是不習慣高纖飲食者、腸胃消化不佳者、剛動腸胃手術者，應該注意籽的攝取量，或選擇直接挖掉先不吃，避免造成身體不適。

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