阿北悠遊卡「加值40元湊1萬」！6.8萬人看傻：我都是負的

▲阿伯的悠遊卡餘額高達9960元，引起討論。（圖／ 翻攝Threads／@hlixuen）

圖文／CTWANT

悠遊卡是現今民眾搭乘交通工具最常使用的卡片，使用範圍已經擴及台鐵、高鐵、超商等等，不少店家也能使用。一名網友近日在台北捷運悠遊卡加值機前，看到前方老翁卡裡竟有9960元，正準備加值40元湊整數1萬元，讓他訝異直呼「貧窮限制我的眼界了。」

一名網友近日在Threads發文表示，「這位老先生不只有錢，還有強迫症」，並上傳一張男子正在加值悠遊卡的照片，畫面顯示卡片裡面餘額有9960元，男子正準備加值40元湊整數1萬元，讓原PO讚嘆「我的悠遊卡從來沒超過500過，貧窮限制我的眼界了。」

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貼文一出後吸引6.8萬人關注，不少人苦嘆自己悠遊卡從沒那麼多錢還常出現負數，不然就是不會超過500元，「我-15塊」、「悠遊卡上限是到一萬而已嗎」、「我的悠遊卡永遠都是負的」、「老人的快樂就是這麼簡單」、「悠遊卡可以儲那麼多喔？真的不知道」、「10000是悠遊卡的上限，不是他的極限」、「希望老先生的悠遊卡有綁名字，儲值到上限如果遺失就不好了」、「悠遊卡當提款卡在用。」

悠遊卡加值方便，除了捷運站售票處之外，全台貼有悠遊卡標誌的便利商店不限金額都可加值，悠遊卡加值機、高雄捷運各車站旅客服務台則是100元或其倍數，票卡內儲值金額以新台幣10000元為上限。如不續用可辦理終止契約退還全部儲值餘額並鎖卡。

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