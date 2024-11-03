北韓援兵攜物資投入戰場　俄士兵領到罐頭抓狂：吃完才知是狗肉

▲俄羅斯士兵領到來自北韓的援助物資，並且在不知情的狀況下吃到了狗肉罐頭。（圖／翻攝Ｘ）

圖文／CTWANT

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月31日曾證實，預計駐紮在俄羅斯庫斯克（Kursk）的8000名北韓部隊即將投入對烏克蘭的戰鬥，而北韓部隊攜帶至俄羅斯的各種援助物資，也已經下發到俄羅斯部隊。近日網上有影片流出，不少俄羅斯士兵收到了韓文包裝的口糧罐頭，對此反應不一。有人雖然吃了罐頭，但不知道是什麼肉，也有士兵發現了真相，憤怒於他們在不知情的狀況下吃下了狗肉罐頭。

本月1日，網路社群上流傳著2支影片，內容為「俄羅斯士兵收到北韓軍隊發放的狗肉作戰口糧，但不知道是什麼肉」。其中第一段影片，是一名俄羅斯士兵拍攝他收到的罐頭，端詳許久不知道是什麼內容物，只知道是來自北韓的軍事口糧，配著麵包吃掉了這個罐頭。不過根據他展示罐頭的畫面，罐頭包裝上寫著「黃狗肉」，背面寫著「朝鮮民主主義人民共和國軍隊專用產品」。

第二支影片則是一名俄羅斯士兵拿著與前一支影片同款的罐頭，對著鏡頭抱怨朝鮮人民軍士兵在他不知情的情況下，給他吃了狗肉罐頭，而他對此深表不滿。

據《韓聯社》過去報導，直至今日，北韓依然將狗肉視為一種民族傳統美食，北韓政府不僅鼓勵民眾食用狗肉，近期還在平壤舉辦過「全國狗肉料理大賽」，吸引各家餐廳爭相報名。報導指出，北韓之所以推廣狗肉文化，除了基於傳統飲食文化，主要是為了補足國家缺乏動物性蛋白質供應源的問題，狗是農村唾手可得的動物，居民無需特別耗費資金飼養，並且能在需要時宰殺食用。

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