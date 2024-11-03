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炫耀「20歲生日奶奶送1.8億」　陸男自豪有24億存款…遭檢舉慘了

▲▼有錢,超跑,藍寶堅尼,購物。（圖／達志影像／示意圖）

▲一名網友在網路炫富被檢舉，結果發現一切全是假的。（圖／達志影像／示意圖）

圖文／CTWANT

在網路上發言要小心，必須為自己的言論負責。中國有一名疑似高官的後代在抖音炫富，曬出超過24億（人民幣，下同）的帳戶餘額，還炫耀奶奶給的生日禮物是1.8億，引發軒然大波。沒想到經過調查，一切都是假的，說謊的下場也慘了。

根據《貴州網警》消息，警方進行網路巡邏發現，網友「鼕鼕安安」在社交平台發布大量名車、名畫、名錶、文物、收藏、24億存款等訊息，還在其他網友的影片評論區留言：「我20歲生日我奶給的就是1.8億」，引發外界關注和討論，也有不少人懷疑真實性，於是進行檢舉。

警察機關立刻展開調查，經查該名網友所曬的車、名畫、名錶、文物、收藏等圖片，是從網路上下載而來的，24億存款是透過修圖軟體P出來的，20歲生日收到奶奶的1.8億轉帳也是憑空捏造。

炫耀「20歲生日奶奶送我1.8億」　陸男自豪有24億存款…遭檢舉慘了

▲該名網友曬出各種名貴物品，還說奶奶送他1.8億當生日禮物。（圖／翻攝自貴州網警）

該名網友坦承，因為參與網路賭博，為了吸引粉絲流量、博取關注、謀取私利，才會在網路故意捏造身分，謊稱「我20歲生日我奶給的就是1.8億」、「24億存款」等不實資訊。

由於該網友的行為擾亂公共秩序和網路空間秩序，造成不良社會影響，網路賭博行為涉嫌違法。目前，警方已將其依法拘留，同時強調網路安全部門將持續做好網路亂象打擊整治，與廣大網友一道維護網路空間清朗有序。

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