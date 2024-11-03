西班牙世紀洪災釀211死！洪水淹沒隧道　婦人受困車內3日奇蹟生還

▲近日西班牙遭遇自1996年以來最嚴重的洪災。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

近日西班牙遭遇自1996年以來最嚴重的洪水災害，死亡人數已增加到211人，且有2000人失蹤。救難人員在巴倫西亞循著呼救聲，找到一名受困車內3天仍活著的老婦人，當局宣布這項奇蹟時，獲得了民眾熱烈的掌聲。

根據外媒《每日郵報》的報導，洪水襲擊西班牙南部和西部地區，巴倫西亞及卡斯蒂利亞-拉曼恰受災尤為嚴重，導致數千房屋和車輛受損，數百人被困、211人喪生、2000人失蹤。

氣象部門警告，巴倫西亞地區的降雨量在短短8小時內達到一年水平，創下驚人紀錄。儘管洪水的破壞已經造成重大損失，但隨著搜救工作繼續，死亡人數預計還將進一步攀升。西班牙的這場洪災被認為是半個世紀以來最嚴重的自然災害。當局正竭盡全力營救被困者，並尋找失蹤者。

▲西班牙發生嚴重洪災。（圖／美聯社／達志）

救難人員在救援時，發現一名受困車內3天仍活著的老婦人。據了解，這名婦女是從巴倫西亞郊區受災小鎮貝內圖瑟的一條被洪水淹沒的隧道中獲救的。迄今為止，巴倫西亞地區是毀滅性洪水中大多數罹難者的所在地。據悉，救難人員在廢棄車輛堆中，聽到這名女子絕望的呼救聲後發現了她，與這名老婦同樣受困車內的妯娌則不幸身亡。

此外，救難人員不僅要營救受困民眾，還需防範搶劫事件。搶劫者利用巴倫西亞地區的混亂，闖入被廢棄的商店，盜取電腦、手機、香水等高價商品，但也有倖存者取走物資以求生存。 據《國家報》報導，全國各地有64人因搶劫被捕， 其中5名男子被指控搶劫一家被洪水淹沒的珠寶店。

延伸閱讀

▸ 曾之喬開深V「藏不住美胸」！她挺孕肚耍辣被拍 吸3萬人朝聖：辣媽咪

▸ 姓「屎」怎麼取名？他怕女兒被嘲笑 阿嬤隨口建議翻轉她一生

▸ 大學生喝多進錯宿舍！摟錯室友睡半宿「親密接觸整晚」 隔天酒醒崩潰