屈原其實是「超級大美男」　救了端午節

▲湖北秭歸的臍橙可坐無人機快速下山。（圖／新華社）

圖文／CTWANT

在湖北宜昌市秭歸縣有個萬古寺村，被稱為華夏屈氏第一村，不僅是愛國詩人屈原故里，也是臍橙之鄉。屈原的第68代子孫屈家明告訴CTWANT記者，「千里之外的台灣彰化寶廍里，也有200多人姓屈。」2015年起兩岸屈氏後裔開始交流，一起過端午節。

明朝時，村民為了紀念屈原在此建立了寺廟，因為傳說屈原從祖父輩就住在這裡。明末清初時當地居民被大規模搬遷，但朝廷特批此地能留下千人在此為屈原守靈，「後來發現，原來台灣也有屈氏後代。」屈家明九年前開始到台灣交流，屈氏後代也會一起來過端午。

「在秭歸，端午可是要過整整一個月！」屈家明告訴記者，五月初五叫頭端陽、就要開始準備，出嫁的姑娘也會回娘家，龍舟全部搬出來開始訓練；而大規模的祭祀儀式和龍舟比賽在十五日，叫大端陽；五月二十日會放河燈，象徵瘟疫、災難和不幸隨著江水遠離村民，更會有載歌載舞的娛樂活動，二十五日為末端陽，如果有賽龍舟者不服輸，可以再比一次。

「而且我們的賽龍舟是不一樣的，是在峽洲險灘，打鼓的人在中間，也因為很危險，所以船頭是站著人，幫忙看漩渦，最大的龍舟可以載50人，南宋詩人陸游就曾來看過這裡的賽龍舟，寫下『鬥舸紅旗滿急湍』的詩句。」屈家明驕傲地說。

「其實屈原也挽救了端午節，」中國地質大學特聘教授、屈原文化傳承人鄭承志向CTWANT記者解釋，在大陸的每個地方，端午的過法都不盡相同，端午節其實早於屈原誕生前就有了，起源的說法很多種，像是吳越民族的圖騰崇拜、或是古人對天象觀察總結出陽氣最盛的一天要驅除瘟疫等。

▲百姓把屈原當作保護神，成為端午節的符號。（圖／朱明甫攝）

但屈原影響最大，因為「對政治家來說，屈原是忠臣；對文學家來說，是中國文學的老祖宗；對老百姓來說，幫助我們以民歌形式進行創作，讓人民都能寫作詩歌。而且他是一個愛民的官員，所以百姓把它作為一個保護神，各類人都喜歡他，才能成為一個節日的符號。」鄭承志說。

「文獻寫道，屈原其實是個子很高的『超級大美男』，連女性都嫉妒，」鄭承志說，且他的衣著、飲食都很有品味，走起路來、身上的玉器配件叮叮噹噹響。他很早就提出「廉潔」一詞，以直諫聞名、以法度護廉、以文章傳言，最後用生命捍衛了自己的理想，對後世產生很高的影響，司馬遷對他評價很高，甚至以「日月爭光」來形容他。

▲當地企業作出秭歸特有的橙味粽。（圖／陳曼儂攝）

在屈原故里，粽子會是什麼樣的呢？屈家明說，最傳統的粽子，就是以糯米包出三角形，中間放一顆紅棗，表示「一身潔白，熱血紅心」；面對網路新時代，這裡還有橙子口味的粽子，屈姑集團文旅公司總經理熊本旭說，因為秭歸大量種植橙子，為拓展更多銷路，加上秭歸粽子歷史悠久，所以用橙汁泡米、果肉做餡料，還有加橙皮丁來促消化。

「現代人追求更營養的生活，所以做成這樣，能讓傳統粽子的食用人群更廣，也可讓我們的橙子賣得更遠，」熊本旭說，因為新鮮的橙子運輸和保存比較難，所以做成產品，再加上趣味的卡通造型包裝，可以做成旅遊特產，並結合屈原文化的禮盒包裝，一年四季都可販售，且用網路購物讓更多人買到，也能讓屈原與粽子文化流傳更廣。

▲企業活化當地農產品，做成許多文創商品。（圖／朱明甫攝）

因為在屈原故里的萬古寺村，這裡一年四季都有新鮮橙子上市，被稱為「發家致富的黃金果」，屈家明說，這裡的橙子品質非常好，三年結果、五年可豐收，且樹齡長達四、五十年，在村里600戶人家，有一半都已去城裡買房買車，「過去要結婚，女方會問是否有房有車，在這裡，就問你有幾棵橙子樹。」

2023年3月，村裡也成立無人機服務隊，因為橙子樹長在深山陡坡，坡度在35度左右，最高的還有60度，過去搬運工都是用打杵、背簍將橙子一點點運出來，採收季時要天未亮就出發，所以採摘搬運的人工很貴，1斤橙子大約要3毛5的成本，但用無人機的運費只要1毛5，完全善用了現代科技。

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