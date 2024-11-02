11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

▲今北台灣受東北季風影響天氣偏涼，這兩個月可能還會有颱風生成，但侵台機率低。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

今（2日）受東北季風影響，桃園以北及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚也較涼，此外桃園以北、東北部地區及恆春半島有局部短暫降雨，東部及東南部地區有零星短暫雨。至於接下來11、12月是否還會颱風生成？氣象專家吳德榮表示，就算有侵台機率也很低，不過對天氣會有間接影響。

今天東北季風增強，桃園以北、宜蘭地區及恆春半島等迎風面可能有局部短暫降雨，花東地區則有零星短暫雨，新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖以多雲到晴為主，午後中南部山區偶有零星短暫陣雨。由於連日降雨，前往山區應留意土石崩塌等危險。

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氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚也較涼，白天北部、宜蘭、花蓮高溫約25至27度，中南部及台東約30至31度；低溫部分，中部以北及宜蘭約22至23度，其他地區則約24至25度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬（1日20時資料），週末（2、3日）隨著「康芮」轉變性質並遠離，各地天氣逐漸好轉，但迎風面仍有殘餘水氣，北海岸及東半部多雲，偶有局部零星降雨；其他地區為晴時多雲。北台灣稍涼，中南部白天微熱、早晚偏涼。北部氣溫19至27度、中部21至31度、南部21至33度、東部22至33度。

而下週一（4日）晚至週五（8日）受另一波東北季風影響，週二（5日）大台北、東半部有局部短暫雨，週三至週五（6至8日）轉為略乾，北海岸及東半部多雲，偶有零星降雨；背風面天氣穩定晴朗。從週二開始氣溫逐日微降，北台灣稍涼，中南部白天微熱、早晚較涼。

吳德榮也稱，根據氣候平均數據，11月、12月西北太平洋通常還會有3個颱風生成，但此時東亞大陸已變冷，颱風接近時會快速減弱，或早早在洋面轉向，或偏南通過菲律賓，侵台機率僅約0.1%。即便模擬預測顯示颱風生成，也無須意外，雖然侵台機率極低，但仍可能間接影響天氣，因此仍需持續觀察熱帶擾動活動。

本文由ChatGPT協作，鏡週刊編輯編修。



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