台中男遭友人潑油縱火燃燒　母簽放棄急救吐心聲：我成了殘忍母親

圖文／鏡週刊

台中一名黃姓男子在台中第四警分局前當街潑灑8.5公升汽油，將杜姓友人燒成一團火球，手段凶殘令人髮指。杜姓友人的姐姐在法庭上悲痛欲絕，痛斥黃嫌泯滅人性，懇求法官判處死刑；其母親也寫信表達內心的無助與悲傷：「當簽下兒子放棄急救同意書，我成了殘忍的母親。」

黃男去年7月24日原計畫在雲林接送母親前往醫院，突然接獲杜男來電，被迫中斷行程前往台中處理債務糾紛，懷疑杜男挑撥兄弟感情，且被他呼來喚去當小弟一般對待，一到場就情緒失控，直接在警局門口潑灑汽油，讓杜男全身起火燃燒。

台中地院開庭審理這樁殺人案，杜男姐姐在法庭上法庭上悲痛表示，弟弟不僅對家人關懷備至，就連高齡失智的爺爺，弟弟也會不辭辛勞特地回家哄著吃飯。另外，弟弟也打算與前妻重修舊好，沒想到如此善良孝順的弟弟，竟慘遭毒手，令人不勝唏噓。

另外，杜母也透過信表達內心的傷痛，回憶起在醫院裡看著全身燒傷的兒子，心如刀割，寫下：「這天我成了一位殘忍的母親，因為簽下兒子放棄急救意書。」原本期待著兒子復婚後，能抱上孫子，如今卻要面對白髮人送黑髮人的悲痛。

杜男姐姐在法庭上失聲痛哭，她一遍遍呼喚弟弟的名字：「你明明這麼年輕，怎麼就這樣走了？」還表示弟弟的離去對整個家庭造成了巨大的打擊，最小的弟弟為了減輕心中的愧疚甚至改名，深怕哥哥會不諒解自己簽下放棄急救書同意書。杜男姐姐懇求法官與國民法官務必判處黃男死刑，悲痛質問凶嫌：「你在警察局門口殺人，到底有多無視法律、泯滅人性？」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

女學生拒絕被男同學檢查乳房 教授竟強行掀衣解內衣扣

尪赴中包二奶 誣告、已讀不回黑手段惡整妻！她忍20年反擊了

同社區藏5位老婆！現代韋小寶神操作 女大生、護理師全上當