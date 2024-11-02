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結婚7年無愛愛「老公一直進不去」　沒外遇想離婚！原因悲催

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO與老婆至今仍是無性婚姻。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「無性婚姻7年，不知道該不該離？」一名人夫透露，結婚多年「一直沒有成功進入過」，因為老婆有陰道痙攣的症狀，一起去諮商效果也不大，這些年原PO只能DIY洩慾，由於他非常想有孩子，但目前老婆身體不適合懷孕，導致兩人常吵架，讓原PO苦惱求問該怎麼辦？

一名網友在Dcard表示，他一直渴望生孩子，但老婆陰道痙攣的關係，「一直沒有成功進入過」，這段無性婚姻長達7年，讓他無奈嘆道「沒有外遇，只能一直DIY。」

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事實上，原PO也帶著老婆做心理諮詢，但效果不佳，「我想要小孩，也想要正常的性生活」，目前老婆身體因素也不適合懷孕，導致兩人常為此吵架。

對此，原PO不知所措求問，「目前我大概40歲，想說再給自己一次婚姻的機會，可是我知道她還愛我，人生的課題，好難。」

底下網友熱議，「性事不合無解，趁早放過彼此，雙方才有機會遇到更合適的人，否則拉扯到老也只是互相怨懟」、「你想做爸爸、想有婚姻生活，不要擔誤彼此」、「人生只有一次，為自己想吧」、「如果要小孩，可以先考慮試管嬰兒，不然年紀大了」、「七年...我覺得你可以問心無愧了」、「可以精神＆肉體分離」、「我懂你，因為我跟你差不多，我從35歲忍受到42歲，最後我搬離就結束了，我們一開始也是說好要生小孩，但最後卻連個肌膚之親都沒」。

醫療書籍《闖出一條生路》中，「試管嬰兒之父」台北生殖中心創辦人曾啟瑞指出，陰道痙攣是因為陰道開口的肌肉緊縮造成，主要是恥骨尾骨肌（Pubococcygeus muscle）一被碰觸就收縮，可依症狀輕重分為四級。第一、二級還可以行房，但很可能整個過程女方都非常疼痛難耐。過去曾經發生男女行房到一半，男性陰莖被緊緊包夾無法抽身，雙雙蓋棉被送急診的案例。

若是第三級以上的中、重度的陰道痙攣，就連行房都不可能，就算先生多麼希望「芝麻開門」也不可得。甚至連醫生內診都無法進行，女性一躺上內診檯屁股就開始不自主夾緊，拒絕避免檢查，還有患者會歇斯底里、全身冒汗、過度換氣症候群、心悸、發抖、嘔吐，有人還會失去知覺，或從檢查檯跳起要攻擊醫生。

陰道痙攣的病人治療上可以分為兩個方面，性生活方面可透過精神科或身心科，夫妻雙方共同前往諮詢，看是否能夠解決。若要生育可能得靠醫生，藉由人工方式授孕，以免年紀愈來愈大，想生很可能會來不及。

本文摘自《闖出一條生路》／曾啟瑞（前台北醫學大學醫學院院長）、尤子彥（曾任臨床心理師、報社財經記者）／商業周刊出版

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關鍵字：

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