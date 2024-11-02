轟鏡週刊羅織「人頭」政治獻金　黃珊珊：「鏡檢」已經成為「鏡導」

▲民眾黨立委黃珊珊 。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委黃珊珊日前遭《鏡週刊》爆料，在競選台北市長時，有收威京與關係企業以人頭方式捐贈的政治獻金。對此，黃珊珊今（2日）表示，這兩位所謂的「人頭」，已正式發聲明否認是該捐款人，僅是同名同姓，她接著砲轟，

這次應該不是北檢漏消息，而是「鏡檢」已經成為「鏡導」。

《鏡週刊》日前報導，威京集團會計陳慧玲與中工保全副總經理高銘鴻擔任人頭捐贈政治獻金給黃珊珊等民眾黨相關人士，然而，陳慧玲與高銘鴻接連發出聲明表示，監察院政治獻金專戶中的資料，僅是同名同姓之人，與他們皆無關。

黃珊珊今日表示，《鏡週刊》指稱在她市長選舉時，有兩位中工的員工以個人名義捐款給她與民眾黨，質疑是行賄的人頭，但這兩天那兩位所謂的「人頭」，正式發聲明否認是該捐款人，僅是同名同姓，週刊報導不實並要對鏡周刊提告。

因此，黃珊珊直言，現在已經不只是媒體經營檢調路線，媒體還自己辦案連連看，這次應該不是北檢漏消息，而是「鏡檢」已經成為「鏡導」。黃珊珊接著點出，北檢與鏡檢兩個月來都在找行賄的金流，從ATM存現金、4300萬買屋款、政治獻金、冷錢包，現在變成字畫、人頭政治獻金，最後是「鏡導」自己辦案連連看，沒有查證就羅織人頭捐贈，「翻車」而已。

此外，黃珊珊說明，北院昨日裁定柯文哲延押，雖然在意料之中，但兩個月來洩漏筆錄內容，媒體同步辦案、放風聲影響輿論的辦案方式，違反無罪推定原則，以及偵查不公開原則的台北地檢署，國人都看在眼裡。

黃珊珊抨擊，北檢對於超思案與京華城案的雙標作為，以及與媒體名嘴共生的檢調系統，到檢察總長下令調查，傷害的不只是柯文哲個人，而是整個檢調系統的社會信任，起訴後卷證將公諸於世，偵查過程將接受外界檢驗。

最後，黃珊珊強調，正當法律程序、保障人權是普世價值，每個人都應該被保障，羈押尚未定罪之人的人身自由，更應符合必要性與正當性，抗告是基本權利，法院應該保持客觀中立，因為法官的使命就是「我心如秤」。