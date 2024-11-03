12星座「11月運勢」排行出爐！　第1名「愛情事業雙收」

▲小孟老師分享12星座的11月份運勢。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

時序已進入11月，讓人好奇12星座接下來的發展如何？清水孟國際塔羅小孟老師提醒，要小心房地產、食品相關問題，此外與家人相處會有小摩擦，家庭紛爭也會增加，投資方面要留意國際戰爭的相關訊息，做好安全的理財規劃，12星座相關運勢和注意事項也曝光了。

●第12名：雙魚座

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工作辛苦努力，感情多加溝通

工作運勢：★★

愛情運勢：★★

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：雙子

●第11名：獅子座

工作發揮能力，感情切莫著急

工作運勢：★★

愛情運勢：★★

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：金牛

●第10名：牡羊座

工作多加充實，感情安排旅行

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★

幸運色：灰色

貴人：魔羯

小人：雙魚

●第9名：水瓶座

工作非常苦悶，情感有點無趣

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★

幸運色：灰色

貴人：獅子

小人：天蠍

●第8名：處女座

工作耐住性子，情感製造火花

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：魔羯

●第7名：天蠍座

工作需要賣力，情感容易心煩

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：雙子

●第6名：魔羯座

工作特別繁忙，情感多加相處

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：天秤

●第5名：金牛座

工作產生默契，情感伴侶解憂

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：水藍色

貴人：處女

小人：天蠍

●第4名：雙子座

工作表現出色，情感意氣風發

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：土黃色

貴人：射手

小人：金牛

●第3名：巨蟹座

工作效率提升，情感意見較多

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：牡羊

●第2名：天秤座

工作非常忙碌，情感多加相聚

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：黃色

貴人：天蠍

小人：射手

●第1名：射手座

工作人緣極佳，情感遇到桃花

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：白色

貴人：獅子

小人：魔羯

◎民俗說法，僅供參考。

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