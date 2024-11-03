12星座「11月運勢」排行出爐！　第1名「愛情事業雙收」

▲小孟老師分享12星座的11月份運勢。（示意圖／翻攝自pixabay）
圖文／CTWANT
時序已進入11月，讓人好奇12星座接下來的發展如何？清水孟國際塔羅小孟老師提醒，要小心房地產、食品相關問題，此外與家人相處會有小摩擦，家庭紛爭也會增加，投資方面要留意國際戰爭的相關訊息，做好安全的理財規劃，12星座相關運勢和注意事項也曝光了。
●第12名：雙魚座
工作辛苦努力，感情多加溝通
工作運勢：★★
愛情運勢：★★
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：雙子
●第11名：獅子座
工作發揮能力，感情切莫著急
工作運勢：★★
愛情運勢：★★
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：金牛
●第10名：牡羊座
工作多加充實，感情安排旅行
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：雙魚
●第9名：水瓶座
工作非常苦悶，情感有點無趣
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：天蠍
●第8名：處女座
工作耐住性子，情感製造火花
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：魔羯
●第7名：天蠍座
工作需要賣力，情感容易心煩
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：雙子
●第6名：魔羯座
工作特別繁忙，情感多加相處
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：天秤
●第5名：金牛座
工作產生默契，情感伴侶解憂
工作運勢：★★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：水藍色
貴人：處女
小人：天蠍
●第4名：雙子座
工作表現出色，情感意氣風發
工作運勢：★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：土黃色
貴人：射手
小人：金牛
●第3名：巨蟹座
工作效率提升，情感意見較多
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：牡羊
●第2名：天秤座
工作非常忙碌，情感多加相聚
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：射手
●第1名：射手座
工作人緣極佳，情感遇到桃花
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：魔羯
◎民俗說法，僅供參考。
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