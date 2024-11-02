「2024新北影響力」星光熠熠　11位獲選者分享正向力生命故事

▲陳淑芳暢談她熱心公益、活到老學到老的人生態度。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞局今（2日）舉辦「2024新北影響力The Power of Infinity」分享會，新北市副市長劉和然出席頒發感謝立座予11位獲選者，並表示因為他們的付出，讓世界看見新北。分享會同時邀請兒童劇團創辦人趙自強、聯合報總編輯王茂臻、跆拳道國手羅嘉翎、亞帕運羽球國手吳于嫣、運動平權推動者潘瑋杰，與現場觀眾分享他們的生命故事。

劉和然表示，今年影響力以「The Power of Infinity」為主題，象徵新北影響力無限循環的正向力量，選出11位來自體壇、醫界、藝術、農業、教育及影視等不同專業領域，感謝他們持續付出並發揮影響力，不僅在新北綻放光芒，更傳遞到臺灣及全世界。

▲跆拳道國手羅嘉翎傳遞她克服各種賽事的堅強意志。

新聞局長李利貞表示，市府自2019年起以「新北女力」系列影片，記錄活躍於各行各業的新北女性故事，2022年起更以「新北影響力」蒐羅在新北市各領域付出貢獻並傳遞正向力量的人物，本屆獲選者包括羅嘉翎、吳于嫣、潘瑋杰、金馬影后陳淑芳、無國界醫師路竹會會長劉啟群、神像雕刻家王兩傳、傳統糊紙店第四代接班人張宛瑩、雲門舞集藝術總監鄭宗龍、有機茶園負責人洪佳玉、新北特教老師林映汝，及全台第一位新住民校長楊小梅，他們都是將畢生心力奉獻給這片土地的「台灣之光」。

李利貞指出，11位獲選者的系列影片將會在「我的新北市」YouTube開設專區播映，也藉由新北市各家有線電視公用頻道（CH3）播出，透過影響力人物傳遞振奮人心的故事，凝聚溫暖，成為社會進步的動力。

▲聯合報總編輯王茂臻以評審長身分表達對影響力人物的感佩。

新聞局說明，此次分享會由金鐘節目主持人蔡尚樺主持，並由六位分享者進行分享，包括擔任新北影響力第一、三屆評審長的王茂臻，以媒體人的視角開場，分享他所看到的新北市蛻變；潘瑋杰則向大家講述他一路推動運動平權的信念；如果兒童劇團創辦人趙自強分享自己如何以熱情推動兒童表演藝術及劇團。

羅嘉翎分享自己用冠軍的態度去做每一件事，以及對自己的期許與挑戰；本屆最年輕的新北影響力人物吳于嫣，訴說自己踏上羽球之路的心路歷程，希望能夠藉由她的故事，激勵大家勇敢向前，實現夢想。最後則由金馬影后陳淑芳分享她受父親影響持續助人的理念，也希望讓這份影響力讓台灣發光發熱。更多新北影響力人物系列影片，請上「我的新北市」臉書粉絲團及YouTube頻道：https://reurl.cc/8pQnA7搜尋。

▲吳于嫣述說她用樂觀態度實現羽球夢想的行動力。

▲趙自強分享他創辦兒童劇團一路以來挺過各種艱難心路歷程。

▲潘瑋杰闡述他致力實踐運動平權的生命故事。