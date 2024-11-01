杜絕不法票券　新北市府抽查ITF國際旅展攤商

▲新北市消保官會同觀光旅遊局抽查旅展住宿券。（圖／新北市法制局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

ITF台北國際旅展於今（1日）起連續4日於台北南港展覽館開展，參展攤商皆推出超值的住宿券或餐券，吸引許多民眾搶購。新北市政府消保官為使消費者在新北市都能住得安心、玩得愉快，已先於10月底會同新北市政府觀光旅遊局預先書面審查新北市境內部分業者主動提供的住宿券，再於開展當天全面抽查新北共18家旅宿業者設攤販售的住宿券，抽查結果無不法票券，請消費者放心購買。

新北市法制局表示，旅展期間旅宿業者多會促銷超值或買多張再送贈品券的優惠內容，吸引消費者大量購買，但消保官提醒，住宿券是一種預付型有價票券，亦即消費者尚未入住前就須先行付款，一旦業者倒閉，消費者恐面臨無法使用票券、退款也無門的窘境。

因此，消費者在購買住宿券時須確認票券上是否記載履約保障機制，而依據現行商品（服務）禮券定型化契約應記載事項的規定，業者應提供自票券出售日起算至少一年的履約保障期間，萬一在該期間內發生業者倒閉無法履約的狀況，消費者還能藉由履約保障機制取回已繳交的價款，或改由其他業者代為提供住宿服務。

此外，因住宿券是有價票券，業者就不能在住宿券上記載使用期限，讓住宿券在超過使用期限後就變成廢紙一張。但消保官指出，目前業者販售的住宿券多會記載「優惠期間」，是指消費者須於指定之期間內方可兌換優惠內容，若超過優惠期間，消費者僅能依票券面額抵扣消費，或循退票程序辦理退款。消保官提醒，記載優惠期間並未違反規定，消費者應留意優惠期間並儘早使用，以避免業者無法履約的風險，並實現住宿券的最大價值。

消費者在逛旅展期間，若發現業者疑似販售違法住宿券時，可即時撥打1950全國消費者服務專線諮詢，或向各地方政府觀光事業主管機關檢舉。