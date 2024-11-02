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習近平見澳門候任特首岑浩輝　要求「落實好一國兩制不走樣」

▲▼習近平見澳門候任特首岑浩輝。（圖／翻攝澳門新聞局）

▲習近平接見岑浩輝。（圖／翻攝澳門新聞局）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平11月1日在北京人民大會堂接見了澳門候任行政長官岑浩輝。據岑浩輝轉述，習近平要求他要擔當進取、落實好一國兩制；維護好國家安全；推進經濟多元發展等。

習近平1日接見了岑浩輝，大陸國務院總理李強頒發任命岑浩輝為第六任澳門特首的國務院令。

岑浩輝2日下午返抵澳門機場，在接受媒體訪問時表示，習近平在會面向他提出多項指示，包含要堅持落實好一國兩制不走樣；在新國際形勢下維護好國家主權和國家安全下；要發展好澳門經濟適度多元，尤其繼續融入粵港澳大灣區和落實橫琴深度合作區的第二階段發展。

▲▼習近平見澳門候任特首岑浩輝。（圖／翻攝澳門新聞局）

岑浩輝說，民生工作上，習近平關注要做好安老、醫療、育兒、交通、衛生和教育等措施，體現公平、精準和有針對性的社會福利政策。

對於未來政府官員的人選，岑浩輝說，他會盡快列出名單，希望能在本月提呈中央任命。

岑浩輝解釋，人選除了必須要符合得到中央信任、市民認同、愛國愛澳、效忠國家和特區、有國家大局意識等基本要求外，也會考慮團隊精神，為民情懷以及管治能力與水平，要有勇氣和擔當直面澳門現有的問題。

岑浩輝還說，他主要的考量範圍，包含現在的主要官員，以及社會上有能力和風評好，並與澳門未來發展匹配的專業人才。

▲▼習近平見澳門候任特首岑浩輝。（圖／翻攝澳門新聞局）

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