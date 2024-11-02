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玩過頭！攜孩Cosplay柯文哲上銬　台南警官夫妻雙雙記申誡

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲警官夫妻與小孩Cosplay柯文哲上銬，照片PO上網路引發爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者邱中岳、黃資真／台北報導

台南一對警官夫妻在萬聖節期間穿著警察制服，與孩子一起Cosplay，孩子卻扮成柯文哲，模擬柯被上銬帶上囚車，畫面曝光引發喧然大波。今(2日)不僅在台南市警局服務的丈夫被記申誡一支，稍早警大也回應將依規定召開考績會調查外，也對妻子記申誡一支。

據了解，這對警官夫妻是警察大學正期班畢業，目前在中央警察大學服務的妻子請育嬰假、留職停薪在家帶小孩，先生在台南市警局任職偵查員，一家人都住在台南。

日前夫妻倆為了萬聖節應景，與孩子玩起Cosplay，2人穿著警察制服，孩子則是穿著黃色上衣，加上眼鏡貼圖，模仿柯文哲上銬的模樣，事後妻子在丈夫不知情的情況下，將照片PO上網，結果遭大批網友撻伐，連真實身分都被肉搜。

台南市警局得知後除了通報警大外，督察人員隨即對丈夫進行調查，這時丈夫才知道妻子釀了大禍，急忙通知刪文下架，但照片早已在網路上被瘋狂廣傳。

對此，台南市警局表示，已針對該員涉影響警譽部分，追究相關違失責任，予以申誡懲處；稍早警大也回應，由於妻子在未值勤時段穿制服參加活動的行為不適當，會追究違失責任，同時予以申誡懲處。

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柯文哲台南萬聖節Cosplay警官夫妻

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