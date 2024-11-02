人還在國內！台鹽綠能弊案前董座落跑　檢警調海巡全面拘提

▲台南地院重新召開台鹽綠能弊案羈押庭，台鹽前董座陳啟昱未到庭，已由台南地檢署檢察官依法核發拘票，並通報台南市警察局及高雄市警察局、海巡署、法務部調查局等單位協助全力追緝。（圖／資料照）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司不法弊案，南檢聲押台鹽前董事長陳啟昱等五人遭台南地院駁回，南檢提出抗告成功，台南高分發還重裁，台南地院十一月一日重新召開羈押庭，但陳啟昱都未到庭，南檢、橋檢分頭指揮台南、高雄警調、海巡總動員，希望將陳啟昱拘提到案。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，為全面追緝未到案之被告陳啟昱，已由檢察官依法核發拘票，並通報台南市政府警察局及高雄市政府警察局、海巡署、法務部調查局等單位協助全力追緝，目前檢、警、調及海巡署已動員數百名人力投入追緝行動，透過情資交換及各單位使用追蹤定位等科技偵查手段，期能在最短時間追緝被告陳啟昱到案。據了解，檢警調線報陳啟昱目前人尚在國內。

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司疑似藉由執行綠電業務，跟光電業者共謀詐領不法款項，南檢10月22日指揮調查人員往台綠總部等32處場所進行搜索，並約談陳啟昱、蘇坤煌等34人到案，檢察官複訊後認為陳啟昱、蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人涉犯證劵交易法特別背信罪嫌、刑法使公務員登載不實等罪，罪嫌重大且有串滅證之虞，10月23日清晨向台南地院聲押禁見5人。其他戴姓被告交保30萬元，兩位張姓被告均交保20萬元，伍姓被告交保20萬元，陳姓被告交保10萬元，賴姓被告交保10萬元。其餘被告及證人均請回。

5名被告於10月23日移請台南地院羈押庭審理，台南地院羈押庭審理後於24日凌晨約4時多許裁定五名被告聲請羈押、禁見、禁止通信罪證不足均全部駁回，檢察官不服25日提起抗告成功，台南高分院10月28日下午裁定撤銷原裁定，發還台南地院重裁。

台南地院於11月1日上午召開羈押庭審理，但到傍晚羈押庭庭訊結束，台前董事長陳啟昱都未到庭。前總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司蘇姓負責人2 人涉嫌重大，有勾串證之虞裁定羈押禁見，郭姓前副總經理、晁暘開發公司戴姓負責人2人證不足請回。針對郭、戴2人請回部分檢方不服，台南地檢署察官正在研議提出抗告中。