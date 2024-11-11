　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外商控發展綠能遭黑道勒索　北檢出動「黑金專組」偵辦

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署分案偵辦綠能外商疑似在台遭黑道恐嚇案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

媒體報導，綠能外商有意來台發展，到地方上拜會時，卻遭到黑道勒索，報警處理也沒用，調查局第一時間立案調查，並在11日報請台北地檢署指揮偵辦，北檢將全案交由黑金專組檢察官高文政承辦，目前正在連繫約談投訴的外商負責人，了解在台遭遇後，追查打擊不當勢力介入綠能。

《今周刊》6日報導，「黑道勒索、找警察也沒用...綠能外商泣訴」，外商負責人2016年滿懷期待來台，依法申設綠能產業，但因台灣綠電政策朝令夕改，申請作業繁瑣需經過地方政府和中央部會，到中南部談案子，地方勢力和黑道分子第一時間熱烈歡迎，確要求喝完高粱酒才能走。

媒體報導，外商負責人不解，光是除草就要收取100倍的價錢，差點把命丟在台灣，還得自己找保鑣，到警局備案，但是沒人協助擺脫困境，政府和警察不理會，要業者自己擺平。

針對外商控訴，調查局已在7日要求台北市調處、嘉義縣調站立案調查，並找到投訴外商負責人，正透過管道取得聯繫，希望能進一步了解外商在台遭遇，在初步蒐證完備後，報請台北地檢署查緝黑金專組檢察官指揮偵辦，落實政府推展綠能產業，打擊不法決心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
11月颱侵台僅3次　桔梗先甩豪大雨！「準天兔」走5天恐大轉彎
年薪17個月「薪水3萬5」　她月休15天嘆沒未來！網傻：很頂
芭樂公主遭瘋狂砍26刀亡！又持西瓜刀追他　恐怖情人罪加一等　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外商控發展綠能遭黑道勒索　北檢出動「黑金專組」偵辦

芭樂公主遭瘋狂砍26刀亡！又持西瓜刀追他　恐怖情人罪加一等　　

北宜公路下雨落石　2女騎士遭波及！1人砸傷1摔車

快訊／台中女15樓墜下搶救無效亡　留下印尼文信件

陳啓昱通緝8天專刊未上網　南檢：未表示要登要案查緝專刊

快訊／台鹽前董座掏空11億通緝照曝光！　陳啓昱登刑事局查緝專刊

苗栗男釣魚突失蹤　抽水口發現遺體

雙11回家了！涉彰、雲光電弊案起訴　雲林老鄉長等5人獲交保

立院撲倒陳菁徽涉傷害性騷　鍾佳濱二度出庭不認罪仍稱「滑倒」

涉虐死「剴剴」求交保　保母姊妹辯沒教戰手冊只有備忘錄

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

沙烏地阿拉伯下雪了！　荒蕪沙漠變「銀白大地」

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

外商控發展綠能遭黑道勒索　北檢出動「黑金專組」偵辦

芭樂公主遭瘋狂砍26刀亡！又持西瓜刀追他　恐怖情人罪加一等　　

北宜公路下雨落石　2女騎士遭波及！1人砸傷1摔車

快訊／台中女15樓墜下搶救無效亡　留下印尼文信件

陳啓昱通緝8天專刊未上網　南檢：未表示要登要案查緝專刊

快訊／台鹽前董座掏空11億通緝照曝光！　陳啓昱登刑事局查緝專刊

苗栗男釣魚突失蹤　抽水口發現遺體

雙11回家了！涉彰、雲光電弊案起訴　雲林老鄉長等5人獲交保

立院撲倒陳菁徽涉傷害性騷　鍾佳濱二度出庭不認罪仍稱「滑倒」

涉虐死「剴剴」求交保　保母姊妹辯沒教戰手冊只有備忘錄

啦啦隊女神「赴港拍賀歲片」！　林襄曝上映時間嗨喊：新的里程碑

勞力士史上最貴Daytona誕生　首款彩虹圈錶逾2億元拍出

觀察古巴還在調整　葉總：正式比賽很會玩球

11月颱風侵台僅3次　桔梗先甩豪大雨！「準天兔」西走5天恐大轉彎

Yuma昔帶Tommy回家拍「什麼都不知道的老公」 粉絲回顧：演算法好狠

菜瓜布用錯狂過敏！醫揭1關鍵易生細菌　無毒教母：比馬桶髒10倍

2024心靈影展登場　10天15部影片倡議和好共好

沒在大巨蛋練習不擔心　古巴教頭點出球隊特色

狂用酸痛貼布竟「胃出血、腎衰竭」！譚敦慈揭原因：最多貼6小時

日月潭自行車嘉年華吸2500國內外車友　台日美無障礙自由車團隊圓夢

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

社會熱門新聞

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

即／台中機車相撞廂型車　36歲男騎士慘死

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

即／拖到最後一天！柯文哲確定不抗告

即／台積電高雄廠區發現未爆彈　軍方人員趕往中

奪命瞬間曝光！自行車女騎士遭聯結車掃過　捲輪下輾斃

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

快訊／瑞芳女拍照木欄杆斷裂　墜10m深山坡

草嶺古道水牛攻擊遊客　女遭嚴重刺穿

快訊／桃園肉商吸金30億「交保後落跑」！　檢方發布通緝了

北捷2英雄找到了！金融業男+鐵板燒廚師

桃園肉商全台吸金30億　20萬交保後人間蒸發

快訊／屏東住宅惡火！30歲男為救貓受困陽台亡

更多熱門

相關新聞

芭樂公主遭砍26刀亡！恐怖情人罪加一等

芭樂公主遭砍26刀亡！恐怖情人罪加一等

溪州鄉賴男不滿鄭姓「芭樂公主」提分手，與張男聯手用膠帶綑綁，各持西瓜刀揮砍26刀，鄭女倒臥血泊中身亡，賴男正殺紅眼時，見鄭女堂哥趕到現場，隨即持刀追趕對其恐嚇「沒你的事、你閃喔」，所幸鄭男及時逃開報警，彰化地院審結，依殺人未遂罪，判處5月徒刑；涉殺人案正由國民法官參審中。

男機車維修費太貴　女友幫出氣挨告

男機車維修費太貴　女友幫出氣挨告

遭質疑綠能案壓案還拖延　台鹽：積極配合檢調

遭質疑綠能案壓案還拖延　台鹽：積極配合檢調

矽品攜手家扶推廣環保教育激發科學潛力

矽品攜手家扶推廣環保教育激發科學潛力

綠能外商泣遭黑道勒索　調查局調查中

綠能外商泣遭黑道勒索　調查局調查中

關鍵字：

綠能外商黑道恐嚇地方人士

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

即／台中機車相撞廂型車　36歲男騎士慘死

更多

最夯影音

更多

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面