外商控發展綠能遭黑道勒索　北檢出動「黑金專組」偵辦

▲台北地檢署分案偵辦綠能外商疑似在台遭黑道恐嚇案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

媒體報導，綠能外商有意來台發展，到地方上拜會時，卻遭到黑道勒索，報警處理也沒用，調查局第一時間立案調查，並在11日報請台北地檢署指揮偵辦，北檢將全案交由黑金專組檢察官高文政承辦，目前正在連繫約談投訴的外商負責人，了解在台遭遇後，追查打擊不當勢力介入綠能。

《今周刊》6日報導，「黑道勒索、找警察也沒用...綠能外商泣訴」，外商負責人2016年滿懷期待來台，依法申設綠能產業，但因台灣綠電政策朝令夕改，申請作業繁瑣需經過地方政府和中央部會，到中南部談案子，地方勢力和黑道分子第一時間熱烈歡迎，確要求喝完高粱酒才能走。

媒體報導，外商負責人不解，光是除草就要收取100倍的價錢，差點把命丟在台灣，還得自己找保鑣，到警局備案，但是沒人協助擺脫困境，政府和警察不理會，要業者自己擺平。

針對外商控訴，調查局已在7日要求台北市調處、嘉義縣調站立案調查，並找到投訴外商負責人，正透過管道取得聯繫，希望能進一步了解外商在台遭遇，在初步蒐證完備後，報請台北地檢署查緝黑金專組檢察官指揮偵辦，落實政府推展綠能產業，打擊不法決心。