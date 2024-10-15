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行人「手機錄影過馬路」2駕駛沒禮讓　少1關鍵檢舉失敗

記者黃翊婷／台北報導

駕駛小清（化名）不滿遭行人檢舉未禮讓，挨罰6000元罰鍰，她指控行人還沒過馬路就開始錄影，企圖以不正當手段製造違規陷阱，因而決定提出行政訴訟。台北高等行政法院法官勘驗檢舉錄影畫面，發現有2名駕駛沒有禮讓，但影片中沒有標註日期，無從判斷檢舉人是否在法定期間7天之內提出檢舉，最終認定舉發不合法，裁定撤銷原處分。

仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（示意圖／ETtoday資料照）

▲小清遭檢舉未禮讓行人。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發地點。）

判決書中記載，小清去年9月間開車行經新竹市東區某巷口，遭檢舉「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」，因而挨罰6000元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

小清不滿裁罰並提出行政訴訟，她強調，當時檢舉人距離行人穿越道至少3公尺以上就開始錄影，看見有車輛出現，便快步走上行人穿越道，企圖以不正當手段製造違規陷阱，根本就是「假正義之名、行魔人之實」。

交通部公路局新竹區監理所則認為，從檢舉錄影畫面中可見，當時檢舉人已經走上行人穿越道上，小清駕駛車輛靠近斑馬線時沒有暫停禮讓，與檢舉人之間的距離不足3個枕木紋，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官檢視檢舉錄影畫面，發現確實有2名駕駛沒有禮讓，車輛與檢舉人之間的距離大約為2個枕木紋，但影片從頭到尾都沒有標註日期，畫面中也沒有可以判斷影像日期的資訊，所以也無法確認檢舉人提出檢舉時，是否在7日內的法定期間。

法官表示，目前沒有證據可以證明檢舉人的檢舉符合道交條例第7條之1第2項規定，最終認定本件舉發不合法，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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