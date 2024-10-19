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社會 社會焦點 保障人權

行人突衝出！駕駛沒禮讓繞彎閃過挨罰6千元　結局逆轉

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿榮（化名）今年4月間開車行經新北市五股區成泰路二段某巷口，被行人檢舉沒有暫停禮讓，挨罰6000元。但台北高等行政法院法官審理之後，認為檢舉人是突然從行人穿越道衝出，阿榮根本來不及反應，只能繞外側轉彎閃避，並非故意不禮讓，因此裁定撤銷原處分。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲阿榮沒有禮讓行人挨罰6000元，無奈提告說出原因。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮今年4月間開車行經新北市五股區成泰路二段某巷口，被行人檢舉「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」，因而收到一張6000元的罰單；他不滿挨罰，提出行政訴訟並強調，當時他與行人同時行經該路口，來不及暫停禮讓，只能繞外側轉彎閃避，並非故意不禮讓。

交通部公路局台北市區監理所則認為，從證據影像中可見，當時行人已經在行人穿越道上，正要穿越路口，阿榮沒有減速並暫停禮讓，與行人之間的距離也不足3公尺，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

不過，台北高等行政法院法官檢視證據影像後發現，檢舉人一開始使用手機攝影時，人還在旁邊的道路上，接著迅速往行人穿越道快步走去，此時，阿榮的車子已經駛近行人穿越道，檢舉人又加快速度走過去，整個過程大約只有2、3秒。

法官認為，檢舉人是突然從行人穿越道衝出，阿榮不僅來不及反應，雙方距離太近也不足以讓他避免違規行為發生，從客觀情況上看來，他已經無法暫停禮讓行人先行通過，主觀上也不具有可非難性及可歸責性，難認違反道交條例第44條第2項、道路交通安全規則第103條第2項之行政法上義務，自然不用負擔行政處罰責任，因此裁定駁回原處分，全案仍可上訴。

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