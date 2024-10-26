行人突衝出撞倒機車　騎士爆鼻血還挨罰7200元傻眼

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿強（化名）今年3月間騎車行經台北市基隆路二段與信義路五段路口，卻因行人突然衝出來，雙方發生碰撞，行人沒有受傷，他被撞到流鼻血、安全帽壞掉，事後卻挨罰7200元，實在無法接受。台北高等行政法院法官日前審理之後，認為原處分認事用法有違誤，因此裁定撤銷。

▲阿強被行人撞倒機車，事後還收到7200元罰單。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿強今年3月間騎車行經台北市基隆路二段與信義路五段路口，因有「汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，被裁處罰鍰7200元、吊扣駕駛執照12個月，還要參加道路交通安全講習。

阿強不滿並提出行政訴訟，他表示，當時斑馬線上沒有任何行人，他的機車已經騎過斑馬線，時速大約5至10公里左右，沒想到一名行人突然衝出，他來不及反應，雙方發生碰撞，機車被行人撞倒，行人沒有受傷，他則被撞到流鼻血、頭昏、安全帽壞掉。

阿強說，行人的朋友當時在對面等待，可能是一時心急才會發生這樣的事情，行人沒有要求賠償，反而一直要幫他付醫藥費、賠償安全帽，他沒有接受，現在雙方已經和解，也講好不會向對方求償任何金錢，他自認沒有違規，因此提告希望撤銷原處分。

台北高等行政法院法官當庭勘驗監視器採證光碟，發現這起事故的發生過程相當短暫，且錄影畫面有死角，光憑截圖畫面難以判定阿強騎車行經行人穿越道時，行人穿越道上是否已有行人通過。此外，該名行人自己提到，他是行人中的第一位，從人行道下來走到行人穿越道之前，並沒有特別注意是否有來車。

法官表示，從行人的陳述、監視器畫面等證據看來，肇事碰撞是否發生在行人穿越道上，仍有存疑之處，最終認定原處分認事用法有違誤，裁定撤銷，全案仍可上訴。