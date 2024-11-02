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康芮吹翻北市樹倒多　蔣萬安：預計下周一上班前恢復市容

▲▼康芮颱風強風 台北市路樹折斷 頃倒 松山車站周邊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲康芮颱風強風吹襲，台北市處處可見路樹折斷、傾倒。（圖／記者屠惠剛攝） 

記者陳家祥／台北報導

康芮颱風帶來強風豪雨，讓台北市成重災區，許多民眾昨出門上班都受到倒樹、掉落招牌的阻礙，宛若「障礙賽」要克服重重關卡。台北市長蔣萬安今（2日）上午表示，今天清晨清潔隊加派人力，載運清除已切除好的大型樹木，周末期間對於8米以下道路和鄰里公園做一次全面巡檢清除，預計下周一上班前就會恢復。

北市工務局及轄屬5處、環保局、消防局等，昨進行聯合救災，國軍亦投入人力協助路樹清運，目前已完成市區主要道路的復原，後續將針對次要道路及綠地、公園等進行清掃處理，預定下周五恢復全市市容，若施作順利將盡量提前。

蔣萬安上午出席大安森林公園「30而立自然正成長」生態嘉年華開幕儀式前受訪說，台北市相關主次要幹道昨天其實都已經恢復，巷弄已經積極清除，基本市容都恢復，小部分鄰里公園有散落樹枝，公園處、民政系統、各區里長率領志工團隊盡快在周末清除。

蔣萬安特別感謝第一線執勤的工作人員，包含清潔隊員很辛苦，如昨天視察時同仁很多是告知前天半夜凌晨，5000名工作人員12多小時都沒有闔眼，包含很多工務單位、國軍支援，都很感謝。

蔣萬安說，基本上8成主次要幹道都恢復，然後大部分比較大型的樹木先移到中間分隔島或人行道，今天清晨清潔隊加派人力一次性把已經切除好的大型樹木載運清除，周末期間對於8米以下和鄰里公園一次全面巡檢清除，「預計周一上班前就會恢復」。

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