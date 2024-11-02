南非逼我國遷代表處　美外委會籲重新考慮：抵制中國對台脅迫策略

▲南非要求我國將駐南非聯絡代表處遷出行政首都普勒托利亞。（示意圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

南非日前要求我國駐南非聯絡代表處，在10月底前遷出行政首都普勒托利亞，我國表達嚴正抗議、雙方也就此事磋商中。美國參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）今（2日）也發表聲明指出，南非此舉偏離了各國與台灣保持非正式關係的標準做法，中華人民共和國施壓其他國家及多邊組織矮化或斷絕對台關係，並刻意曲解聯合國大會第2758號決議，呼籲南非重新考慮其行動，抵制中國的對台脅迫策略。

我國與南非1998年斷交後，雙方仍互相於首都設置代表處，對於南非政府要求代表處遷出首都，外交部日前表示，南非政府已就其單方面設定期限向我駐處表示「南非政府願改由循雙方既有官方溝通管道，優先與我方就未來雙邊關係磋商」。 外交部強調，至於南非政府未來雙邊關係的相關想法，台灣政府會持續在對等尊嚴的原則下，交換意見。

南非此舉引發國際關注、造成當地人民和台僑的不安，現南非聯合內閣數個反對黨也陸續出現譴責批評聲浪，並警告此舉將對南非政府、國家主權，外交關係和經貿發展產生諸多重大風險。

對此爭議，美國參議員兼參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）也發表聲明指出，南非政府命令台灣關閉其位於普利托利亞的聯絡代表處，這一決定令人深感擔憂，且偏離了各國與台灣保持非正式關係的標準做法。

卡定認為，引用聯合國大會第2758號決議可能會加深中華人民共和國對此決議本質與歷史的刻意誤解，不僅進一步孤立台灣，也可能危及其安全，為其他國家效仿樹立一個令人擔憂的先例。聯合國大會第2758號決議僅觸及中國在聯合國的代表權問題，並未定義台灣的地位，也也不對任何國家針對與台灣關係之主權決定施加限制。

卡定指出，中華人民共和國施壓其他國家及多邊組織矮化或斷絕對台關係，並刻意曲解聯合國大會第2758號決議的行為有案可稽。卡定呼籲南非重新考慮其行動。國際社會必須團結一致，抵制中國共產黨在主權國家對台灣的態度上進行的脅迫策略，並反對其透過曲解國際聲明和決議來削弱全球對台灣的支持。