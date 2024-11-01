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王定宇轟劉德華「媚共藝人」被打臉　網湧FB貼文朝聖：奇文共賞

▲▼王定宇 聯訪 召委選舉相關 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委王定宇發文指出，歌手劉德華是「媚共藝人」，演場會不值得看，引起網友討論。事後，陸委會審查，確定劉德華沒有傷害台灣的言論，瞬間打臉王定宇的說法，也讓網友笑說，「人家就中國人媚共不對嗎」、「人家就真的中國人，媚什麼共？」

王定宇昨（10月31日）在臉書發文表示，劉德華竟用「寵粉」當藉口，硬是要舉辦演唱會，連核准簽約的台北市政府都無法勸阻，造成了極大的公共安全風險，直言演唱會工作人員、醫療待命人員、救災人員等的安危及社會成本，誰該重視？

▲▼影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲歌手劉德華。（圖／記者張一中攝）

王定宇表示，劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在媚共的立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，「雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼」。

王定宇文章一出，許多支持者紛紛留言，「不必為了一個媚共藝人犧牲這麼多的社會成本，且萬一發生意外划不來，台北市政府本來就可以因安全考量取消或延期這類活動」、「剛剛~已宣布停止演唱會了！劉太太們哭的好傷心喔（笑臉」、「難道，真的不能強制取消？」「一切責任，就由台北市長來負責啊」。

▲▼陸委會主委邱垂正 聯訪 立法院院會 台男失聯相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

針對王定宇轟劉德華是「媚共藝人」，陸委會主委邱垂正1日表示，「劉德華先生，經查，並沒有傷害台灣的言論，所以我們還是依照既定的程序同意」；他也強調，台灣是一個自由民主的社會，「尊重包容言論自由的真諦，才能確保讓我們成為更團結，更有溫暖的國家。」

網友看完紛紛留言，「奇文共賞」、「人家就中國人媚共不對嗎」、「中國人舔共？」「香港人1997後就是中國人沒錯啊」、「怎麼不問問趙天麟是不是中共同路人」、「支持定宇繼續說」、「你真的覺得自己選票太多了嗎」、「來看被打臉的委員」、「真能扯，一個演唱會也要牽扯政治，今天如果在高雄就沒事」、「我會一直討厭民進黨下去，永遠的民粹操作，換招好嗎？其實，你抽不到票對不對」。

碰上強颱康芮侵台，目前台北市雖然宣布停班停課，但劉德華主辦單位仍宣布演唱會將「如期舉行」。 先不論劉德華政治媚共的爭議，這次強颱來襲，竟然還用「寵粉」當藉口，硬是要如期今晚舉辦，連核准簽約的台北市政府都無法勸阻，台北市政府一面因為颱風停班...

王定宇發佈於 2024年10月30日 星期三

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政治娛樂台灣中國演唱會王定宇劉德華打臉

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