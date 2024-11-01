歐盟指「中國升高區域緊張」　外交部：持續與民主夥伴捍衛國際秩序

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

歐盟執委會30日發布「強化歐洲軍民戰備報告」（Safe Together：Strengthening Europe’s Civilian and Military Preparedness and Readiness），內文指出中國的快速崛起已改變印太地區戰略平衡，且中國從未改變其對台灣的野心，升高區域緊張情勢。對此，外交部表示，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與歐盟等理念相近民主夥伴攜手合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域及全球的和平、繁榮與穩定。

外交部表示，歐盟執委會於10月30日發布由執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）之特別顧問Sauli Niinistö（芬蘭前總統）主筆之「強化歐洲軍民戰備報告」（Safe Together：Strengthening Europe’s Civilian and Military Preparedness and Readiness），內文指出中國的快速崛起已改變印太地區戰略平衡，中國從未改變其對台灣的野心，亦對印度、菲律賓及越南等區域內國家展現強勢外交與安全政策，升高區域緊張情勢。

此外，外交部進一步說明，報告另指出，倘中國侵略或以各種形式封鎖台灣，將對歐洲及全球經貿及供應鏈造成嚴重衝擊。「報告強調歐洲－大西洋與印太地區的安全與繁榮密不可分，歐洲應強化與美國、英國、日本、澳洲、加拿大、台灣、烏克蘭與其他等同樣面對複合式威脅國家的交流與相互學習，共同強化應處威脅的能力與韌性。」

針對歐盟所發出的「強化歐洲軍民備戰報告」內容，外交部表示，對於歐盟持續關切台海及印太區域和平穩定，並有意願與我國強化合作交流表達高度歡迎。最後，外交部承諾，我國作為國際社會負責任的成員，將持續與歐盟等理念相近民主夥伴攜手合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域及全球的和平、繁榮與穩定。