希臘公主「闖18禁現場」性感姿勢擺拍！　色色讓網友笑翻

▲瑪麗亞上週到泰國芭達雅度假，並前往大象園區與大象群互動。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

希臘公主瑪麗亞-奧林匹亞（Maria-Olympia）上週前往泰國度假，並拍攝一組影像，只見她開心地與大象互動，更一度闖進18禁現場，並擺出性感姿勢拍攝，引發網友熱議與關注。

瑪麗亞上週到泰國芭達雅度假，並前往大象園區與大象群互動。不過就在現場，剛好有大象上演18禁「象與象的連結」，瑪麗亞看到後，立刻闖入限制級的現場，更在進行活春宮大象的前面，擺出性感姿勢拍照。隨後這段影像被瑪麗亞上傳網路後，隨即引發許多網友關注，網友們紛紛直呼：「這照片拍得太棒了！」、「對不起，我笑了。」、「又色又好笑。」

▲瑪麗亞看到後，立刻闖入限制級的現場。（翻自IG）

▲大象上演18禁「象與象的連結」。（翻自IG）

據英國《每日郵報》報導指出，希臘在1973年廢除君主制，但目前的家族仍保有王室頭銜，包括瑪麗亞。報導也指出，瑪麗亞是在美國出生，但大多數的時間都在英國成長，她的4個弟弟也是，而且其家族與英國王室的關係也非常密切。

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