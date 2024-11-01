中國人瘋搶新宿「吉伊卡哇」塞滿包只結帳一隻！　日警出動了

▲店員發現狀況後，因為無權打開民眾的包包檢查，於是報警處理。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

又有中國人在日本犯下無恥之事！近期有中國代購團進入新宿的「吉伊卡哇」商店，但出現有中國大媽瘋搶店內吉伊卡哇公仔，塞滿整個包包，卻在結帳時故意只拿出一隻結算。店員發現狀況後，因為無權打開民眾的包包檢查，於是報警處理，並讓這間吉伊卡哇商店形成「警察一個個檢查包包」的詭異狀況。

近日有中國網友指出，上月底到新宿這間吉伊卡哇專賣店，現場聽到有來自中國東北的黃牛，要大家盡量把公仔裝進包包內，最後「象徵性」拿出一隻結帳就好。隨後有一名中國大媽照做，不過被眼尖的店員發現，無奈店內人手不夠，加上店員無權直接打開民眾的包包，於是店家馬上報警處理。

隨後多名警察抵達現場，開始在現場檢查所有顧客的包包，店家也緊急暫停營業。目前未知這名中國大媽有無受到日本任何刑事責罰，但就有網友指出，很明顯地這名大媽和其他同夥，已經構成偷竊行為，就連中國網友自己都看不下去。

先前就發生過中國代購黃牛擠爆東京迪士尼，並使出賤招，就是為了瘋搶限量版達菲熊，進而破壞園方的排隊規則。



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