玩「飛碟轉盤」變驚悚片！遊樂器材整個飛甩出去　10人重摔

▲飛碟轉盤突然間整個飛拋出去，遊客們目擊這一刻後，大家驚聲尖叫。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

厄瓜多道萊縣（Daule Canton）的一處遊樂園，在10月27日發生一起事故，園內的遊樂器材「飛碟轉盤」在行進的過程中，突然發生狀況，整個遊樂器材被飛拋出去，導致轉盤上有10名遊客當場重摔在地，嚇壞現場其他人。

據英國《每日郵報》報導，事發當時園內有不少遊客，還有許多遊客正在觀看「飛碟轉盤」的壯觀飛行。正當大家沉浸在歡樂的氣氛時，飛碟轉盤突然間整個飛拋出去，遊客們目擊這一刻後，大家驚聲尖叫，隨後還有遊客衝到轉盤掉落之處，相信上面有他們的家人。

另外一段影片可見，飛碟轉盤被飛拋出去前，一度撞到護欄，之後轉盤就整個拋出去。當地消防署長卡諾（Moisés Cano）證實，有10名遊客受傷，其中有6名遊客傷勢較重，出現骨折、頭部創傷等，目前正接受治療中並住進加護病房。

至於為何遊樂器材會發生事故？詳細原因正在調查中。另一方面，園方表示會對傷者負責，承擔所有醫療費用。

???????? | Juego mecánico se desploma y deja al menos 6 personas gravemente heridas en Ecuador. pic.twitter.com/YS0Fus3Zi2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 29, 2024



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