台灣列「非洲豬瘟非疫國」　卓揆曝：不容易！東亞只有我國和日本

▲行政院長卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

世界動物衛生組織（WOAH）正式將台灣列為「非洲豬瘟非疫國」，對此，行政院長卓榮泰今（1日）表示，除了口蹄疫及非洲豬瘟已獲WOAH確認為非疫國，農業部也已向WOAH遞件申請認可為傳統豬瘟非疫國，此外，卓榮泰說明，能夠有這樣里程碑「十分不容易」，目前東亞只有台灣跟日本，同為「非洲豬瘟非疫國」。

卓榮泰提到，世界動物衛生組織（WOAH）正式列我國為非洲豬瘟非疫國，事實上，國際非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，在東亞只有台灣跟日本唯二同為非疫國，十分不容易。

卓榮泰說明，今年7月，我國提交詳實的自我聲明資料予世界動物衛生組織（WOAH），在今年10月31日正式將我國刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中。

至於這個好消息，卓榮泰表示，他要感謝所有過去到現在站在抗疫前線後勤所有同仁，以及積極配合的所有全體國人。「從過去到現在，中央跨部會、結合地方齊心努力，加上中華郵政、桃園機場、各獸醫院校團體，以及養豬與肉品產業等民間單位積極協力，讓我們落實了各項重要工作。」

卓榮泰也期許，台灣贏得這場與非洲豬瘟爭鬥的階段性勝利，抵達新里程碑，之後持續往前邁進。卓榮泰接著指出，目前台灣可以輸銷種豬及生鮮豬肉至菲律賓，並積極洽談新加坡及馬來西亞等生鮮豬肉外銷市場。

此外，卓榮泰強調，除了口蹄疫及非洲豬瘟已獲WOAH確認為非疫國，農業部也已向WOAH遞件申請認可為傳統豬瘟非疫國，可望於2025年5月於WOAH大會中被認可，屆時我國將成為亞洲少數清除三大重要豬隻傳染病的國家。

任內也相當關注非洲豬瘟防範的前行政院長蘇貞昌，今日稍早也在臉書表示， 這場防疫戰爭並不會就此結束，要守護這個上千億的豬肉產業，不僅政府、養豬業者要戰戰兢兢，更要入境民眾的全力配合。