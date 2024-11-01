卓榮泰稱媒宣費26億要打詐　洪孟楷酸：先查清財政部「中獎門」

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院114年度中央政府總預算案進行報告並備詢。在野則觀望卓榮泰的態度決定是否讓總預算付委。國民黨立委洪孟楷質詢時表示，在卓榮泰主政下，明年的總預算跟以往有什麼最大的不同？就是宣傳費用高達26.5億！卓榮泰回應，多用於打詐宣導，遭洪孟楷諷刺，上周財政部「中獎門」事件無聲無息，還說要打詐？卓則坦言，一周內一定釐清原委，無論結果如何都會徹底檢討。

洪孟楷首先表示，過去這兩個多月以來，在野一直強調政府總預算只要是依法編列，就會立刻實質審查，但如果是違法漏編，就是政府的怠惰，民調中認為總預算卡關37.4%認為民進黨要負責，請問卓榮泰怎麼看民調？到現在沒有依法編列的到底是誰的責任？

卓榮泰答詢回應，政務的推動有不順暢時，執政黨在人民眼裡責任是比較大的，也因為這樣，行政院必須負起更多責任，「我很清楚禁伐補償這法律是修法完成過的，程序也完成，我只想請問委員，未來這樣的方式是否會一直出現？」在預算法91條中卻沒有履行對行政院的徵詢。

洪孟楷提及，行政院一直強調立委不能增加預算，2009年時任的立委賴清德卻要求政府增加社福預算，2008年民進黨也擬退回總預算，有沒有覺得既視感？不敢把問題聽完嗎？除了不斷要求在野黨，政院到底提出甚麼方法？

卓榮泰回應，政院提出的方案有三個，包括綜發基金、二備金、追加預算，遇到法律原則是無法退步的，都要依照預算法91條的精神，一定要完成相關程序，洪孟楷諷刺，行政院就是沒辦法自圓其說啦！真的有助朝野和諧健康嗎？過去的民進黨可以有這樣的作法，現在換了位置就換腦袋，卓榮泰則說，不同的問題有不同討論，不能放同一個籃子來說。

洪孟楷感嘆，國民黨也很想逐條審查，但在卓榮泰主政下，明年的總預算跟以往有什麼最大的不同呢？就是宣傳費用高達26.5億！為何要弄人民的錢洗人民的腦？卓榮泰說，不要只記得問題又忘了答案，對於很多打詐都要宣導，交通部、外交部都各有該做的事情。

洪孟楷痛批，財政部這星期讓國人紛紛擾擾的中獎門，到底是怎樣？為何那麼離譜？一周了還沒辦法跟人民說答案；財政部長莊翠雲表示，已經偕同法務部調查局一同查，一周內就能釐清出來，洪孟楷轟，剛剛才說宣傳費用要打詐，結果連行政部門都可以重複中獎，一再出包！卓榮泰坦言，一周後無論查出結果如何，一定會徹底檢討。

