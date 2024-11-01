快訊／向業者索賄1300萬　台南前議長郭信良慘了...貪污重判判13年

▲前台南市議長、現任市議員郭信良等人被控涉貪起訴，台南地院1日上午宣判，法官判郭信良，高進見各13年、8年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市前議長、現任市議員郭信良，被控涉向自辦市地重劃業者索賄1300萬元，2023年9月5日被台南地檢署依涉貪污罪嫌起訴，案移台南地院審理，台南地院11月1日上午宣判，郭信良判13年、褫奪公權8年。

2022年5月高雄檢調偵辦1件詐欺案時，發現1間工程公司金流有問題，追查金流發現郭信良涉嫌貪污，與里長高進見利用公職身分，向重劃業者索賄，還北上向律師諮詢，並以和解費包裝賄款。

台南檢調偵查時，郭信良否認涉貪，辯稱係借貸關係，而高進見也否認受人指使，還被控教唆4位相關人做偽證，但檢方認為，郭、高2人見佃西重劃案有利可圖，涉嫌向開發業者索賄，並把1300萬元賄款包裝成購地不成的和解費，檢方2023年9月5日依涉貪污罪嫌起訴郭信良2人，並建請刑庭從重量刑、褫奪公權，及法院審理期間繼續羈押。惟法官裁定郭信良150萬交保、佃西里長高進見50萬元交保，並限制出境出海及限制住居。

台南地院11月1日上午宣判，郭信良被依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年，褫奪公權8年，並沒收犯罪所得新台幣650萬元；高進見被依不違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑9年，褫奪公權4年，沒收犯罪所得650萬元；又教唆犯偽證罪，處有期徒刑6月。