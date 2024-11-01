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台南市智慧路邊停車計費系統創紀錄　一舉囊獲第22屆金擘獎三大獎

▲持續到11/10日的台灣設計展藍晒圖展區，更是每個週末都活動連連，精彩不斷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台南市第二期智慧路邊停車計費系統BOT案」一舉囊獲第22屆金擘獎「政府團隊獎『優等』」、「民間團隊獎『優等』」以及唯一「創新獎」等三大獎。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「台南市第二期智慧路邊停車計費系統BOT案」一舉囊獲第22屆金擘獎「政府團隊獎『優等』」、「民間團隊獎『優等』」以及唯一「創新獎」等三大獎，是台南市政府繼2020年以「台南市智慧路邊停車計費系統BOT案」勇奪第18屆金擘獎政府機關團隊獎『特優獎』後再創新紀錄，亦為本屆金擘獎獲得最多獎項之案件。

市長黃偉哲表示，台南市自2018年起率全國之先採用促參BOT方式建置「空前」且「唯一」的「智慧路邊停車計費系統」，導入IoT感測科技與新式管理模式，提高停車格位周轉率來增加路邊停車供給，進一步解決府城道路空間有限、私人運具俱增等停車問題；前於2020年6月完成2000席智慧路邊停車格位上線，由於創新服務獲民眾高度肯定，本市再於2021年4月與宏碁智通股份有限公司完成「台南市第二期智慧路邊停車計費系統BOT案」簽約，截至目前已有4000多席智慧路邊停車格位在台南上線服務。

市長黃偉哲指出，「智慧路邊停車計費系統」繼2020年勇奪第18屆金擘獎政府機關團隊獎『特優獎』後，接續獲得「2023年APSAA亞太暨台灣永續行動獎」金級獎，以及「2023未來企業大獎智慧城市類別」最佳互連城市獎，本次再創紀錄一舉囊獲第22屆金擘獎三大獎，智慧化交通管理已推動台南市成為全球智慧城市典範。

交通局局長王銘德表示，台南市「第二期智慧路邊停車計費系統BOT案」有三大創新：創新一「智匯共桿」，運用智慧停車柱結合電動車充電加上資訊看板之升級服務，民眾於停車時除了享受充電服務外，更可同時於資訊看板取得環境或市政等相關訊息；創新二「Line AI機器人自動通報」，計費系統增加註銷車與列管車輛判別程式，自動化即時通報執法單位，強化本市道路交通與停車秩序維護效率，保障守法用路人行車安全；創新三「政府表率爭取再生能源憑證」，本案結合工研院沙盒試驗計畫，驗證電動車於路邊充電亦可充綠電，讓電動化運具得以真正落實「淨零碳排」。

交通局長王銘德說明，台南市即將於2024年11月取得全國第一張電動車充綠電之憑證，將是首例由公部門為表率，以實際行動支持電動化運具邁向零碳取得國家再生能源憑證。本案整合產業資源實踐本市智慧停車管理目標，實為公私協力共同改善市民問題的典範，與宏碁智通公司聯袂獲得本屆金擘獎政府團隊『優等獎』、『創新獎』及民間團隊『優等獎』，榮耀確屬實至名歸。

交通局長王銘德補充，「智慧路邊停車計費系統」上線迄今，已分別提升路段停車格周轉率69％、使用率59％，有效減少車位閒置的問題；另透過連續三年每年1000份滿意度調查了解，市民對智慧停車柱的繳費多元、操作方便、時間節省、資訊透明、無紙環保、即時資訊等服務皆有高達90％的滿意正面評價，未來仍將持續升級設備、增加服務項目，提供市民優質的停車體驗，共創「人好行、車好停、交通安全」的樂活宜居城市。

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