勞權教育扎根計畫　台南勞工局前進北門、漚汪國小巡迴展演

▲台南市勞工局1日特別安排劇團，前進台南市北門國小及將軍區漚汪國小演出「快樂森林工坊」劇碼，並邀請了臨近五所小學師生一同參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局1日特別安排劇團，前進台南市北門國小及將軍區漚汪國小演出「快樂森林工坊」劇碼，為能讓效益極大化，並邀請了臨近五所小學師生一同參與。

台南市長黃偉哲自上任以來，秉持打造「希望家園」理念，關注市民的勞動權益，推動多項勞工政策，有鑑於近年來，勞工意識抬頭，民眾對於自身權益更加重視，勞工局為落實市長理念及勞權教育，提升民眾對法令的認識，每年皆辦理校園巡迴講座，將勞動法令及勞權意識向下扎根，對象包含大專校院、國高中、小各年齡層。其中針對國小學齡，勞工局安排以劇團展演方式，藉由戲劇潛移默化，深植勞動教育。

台南市勞工局長王鑫基、蔡旺庭專門委員、北門國小李宜學校長及漚汪國小蔡孟倫校長等300多位師生一同欣賞劇團表演，現場大小觀眾聚精會神觀賞演出，有趣的互動，讓小學生們歡笑不斷，演出後還進行有獎徵答，同學們踴躍參與，獲益良多。

本次「快樂森林工坊」，以動物角色擬化為慣老闆及各式員工，透過森林工廠發生的故事，呈現「同工不同酬」、「勞動條件」等勞資議題，帶給小朋友有關勞動市場運作之概念、可能面臨的問題以及發生勞資爭議應如何解決。



北門國小李校長表示，現今勞動意識抬頭，許多權益需要靠自己爭取，故了解法令相當重要，今日特別感謝台南市政府勞工局以及真藝術工作室帶來戲劇表演，幫助同學們深入淺出的了解勞動法令。

勞工局王局長指出，為深植勞動教育，勞工局每年推動勞動法令宣導計畫，主題包含「勞動基準法」、「就業歧視禁止、性平法暨求職防騙」、「職業安全衛生法」、「就服資源介紹暨求職必勝秘笈」、「勞資爭議調解基本認識」等，涵蓋多個重要議題，除了至校園巡迴講座外，亦透過辦理「職場乀大小事」講座、「職業安全衛生宣導會」等，藉由專家學者講授法令、分析產業脈動，提供市民多元管道認識勞動時事及法令知識，並將獲取的新知更進一步活用於工作及生活中。