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強颱康芮橫掃「釀2死515傷」！全台2310件路樹災情　新北最多

▲▼康芮颱風狂風豪雨一夜橫掃全台，北市街頭滿是傾倒路樹，撫遠街雙向皆無法通行，周邊交通大打結。（圖／記者李毓康攝）

▲康芮颱風橫掃全台，各地均傳出災情。（圖／記者李毓康攝）

記者莊智勝／台北報導

颱風康芮以強颱之姿於昨(10月31日)下午1時40分登陸台東，全台均籠罩在暴風圈中，各地強風豪雨紛紛傳出災情。中央災害應變中心統計，截至今(1日)上午7時止，康芮颱風共造成2人死亡、515人受傷，另路樹災情合計也有2310件，其中以新北市702件最多、桃園市390件次之、台北市367件第三。

中央災害應變中心統計，此次康芮颱風襲台，全台累積雨量(31日0時起至1日上午7時50分止)最高處位於花蓮縣秀林鄉的天祥測站，累積雨量高達1217毫米，其次為花蓮縣秀林鄉和平林道測站940毫米。受到強降雨影響，截至1日上午6時30分止，全台已發布土石流434條以及大規模崩塌11處黃色警戒，土石流123條及大規模崩塌4處紅色警戒。

▲▼ 合歡山台14甲線路樹砸車，1人命危送醫搶救 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投小貨車遭斷樹砸中，導致1女死亡。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，本次康芮颱風共造成全台2人死亡、515人受傷。死亡個案分別為南投合歡山台14甲線昨中午發生的事故，一棵路樹遭瞬間強風吹垮砸中小貨車，導致車頭變形爛毀、副駕的57歲女乘客重傷宣告不治；另一案則發生在昨天晚間近8時，北市內湖一名48歲的羅姓騎士騎車外出買晚餐，於文德路22巷瑞德公園旁遭路樹倒塌壓垮的電桿擊中，頭部破裂重傷不治。此外，新北市中和區昨夜傳出一名男子颱風天在自家維修屋頂，卻不慎墜樓殞命事故，則未列入災情死亡統計。

▲台北市內湖一名男騎士遭倒塌電線杆重壓，當場失去生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖羅姓騎士出門買晚餐，遭電桿砸中頭部不治。（圖／記者黃彥傑攝）

內政部消防署指出，截至1日上午8時30分止，共接獲6917件災情通報，已經處理4080件，尚有2837件處理中。其中災情通報最大宗為「路樹災情」，共計2310件，以新北市702件最高、桃園390件次之、台北市367件第三。此外災情通報還包含廣告招牌、道路隧道災情、橋梁災情、鐵路高鐵捷運災情、土石、建物毀損等。

▼全台統計共有2310件路樹災情，其中以新北市最多。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼康芮颱風強風 台北市路樹折斷 頃倒 松山車站周邊。（圖／記者屠惠剛攝）

▼北市延壽街402巷一處公家宿舍頂樓鐵皮屋頂被強風吹落，擋住整條街道通行。（圖／記者李毓康攝）

▲▼康芮颱風狂風豪雨一夜橫掃全台，北市延壽街402巷一處公家宿舍頂樓鐵皮屋頂被強風吹落，擋住整條街道通行，至今（1）日早上仍等待相關單位處理。（圖／記者李毓康攝）

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