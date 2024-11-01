市民灌爆臉書怨「為何不放假」？　蔣萬安：最快速度恢復正常生活

▲康芮颱風狂風豪雨一夜橫掃全台，北市延壽街402巷一處公家宿舍頂樓鐵皮屋頂被強風吹落，擋住整條街道通行，至今（1）日早上仍等待相關單位處理。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

康芮颱風席捲全台，儘管昨晚已出海，但後續強大的風勢造成台北不少路樹倒塌。不少市民抱怨今早出門上班阻礙重重、為何沒有放假等，台北市長蔣萬安（1日）說，「今天不管風力、雨勢都大幅下降，所以也沒有達到標準」，因此經討論後恢復正常上班課；他強調，讓城市運作盡快恢復正常也是市府重要任務，市府會全力投入相關人力，以最快速度讓市民恢復到正常生活。

蔣萬安說，昨天晚上透過EOC、會議以及聽取最新氣象團隊的預判，「今天確實不管是風力、雨勢都大幅下降，所以也沒有達到標準，因此就是依照這樣的原則，也跟四縣市共同討論，大家恢復正常上班課」。

蔣萬安強調，讓所有城市的運作盡快恢復正常，也是市府很重要的任務，昨天EOC開完會議之後，他就下令各局處一定要在最短時間內盡快復原。他說，同仁非常辛苦，大家可以感受到，從昨天入夜到半夜整個風勢非常強，也必須確保所有在第一線執勤的不管清潔隊員、開口合約施作的同仁安全，所以在風勢減小後，特別要求環保局清潔隊提早在清晨5點就全力投入相關復舊。

另外，也請工務局包括公園處等，基本上5個處全力投入相關救災還有復舊。截至早上8點左右，接獲3500多通的災情通報電話，包括民生設施、建物毀損、招牌掉落等，最大宗還是有2100多件的路樹倒塌。

▲康芮颱風狂風豪雨一夜橫掃全台，北市街頭滿是傾倒路樹，撫遠街雙向皆無法通行，周邊交通大打結。（圖／記者李毓康攝）



蔣萬安說，不管是工務局同仁、開口合約廠商的施作人員以及環保局清潔隊，甚至也要求消防局包括各分隊若有相關的機具，要全力投入協助，因為大的路樹倒塌要先截斷，環保局同仁才能趕快移除到旁邊。

蔣萬安指出，大約在上午8點30分到9點左右，其實工務局先劃定主要的交通幹道大概150多條都已經恢復8成，「所以接下來我們持續努力，我也要特別謝謝辛苦的清潔隊員，從清晨開始一路全心投入在市容的復舊以及災情搶救，非常非常辛苦」。

而蔣萬安也特別謝謝台中市長盧秀燕致電關心，「盧市長也了解台北市這次受到風勢強大的影響，有問說是不是需要台中相關人力以及機具的支援，我非常感謝」。蔣說，工務單位也正在盤點相關的人力機具等，目前全力投入搶救，隨時有任何需要都會跟台中市尋求支援。

媒體追問，有超過2000棵路樹傾倒，預計什麼時候會清完？蔣萬安說，「我們當然希望盡快，會以最快速度復舊」。而針對巷弄部分，也請民政局通令各行政區，透過里長、民里系統，對巷弄環境盡快進行清潔工作。

蔣萬安強調，這次颱風的風勢確實太大，造成很多包括公園裡面的路樹倒塌，市府會全力投入相關人力，希望能盡快，以最快速度恢復到正常生活。

▲台北市長蔣萬安出席「2024電器空調影音大展」開幕典禮。（圖／記者陳家祥攝）