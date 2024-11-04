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「達美樂X起家雞」聯名了！吃得到韓式年糕披薩、洋釀地瓜薯條

▲▼「達美樂X起家雞」聯名推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲「達美樂X起家雞」重磅聯名。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖披薩品牌「達美樂」跨界找來人氣韓式炸雞「起家雞」推出全新聯名，不僅有洋釀辣雞、韓式年糕披薩，還有韓風半半口味選擇，一次就能爽吃2種口味，加碼推一系列副食點心，像是韓風三角飯糰、洋釀起司火腿烤薯泥等，即日起至12月15日限時開賣，還可享披薩半價吃優惠。

▲▼「達美樂X起家雞」聯名推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲「韓式年糕披薩」吃得到Q彈年糕結合香辣年糕醬。

「達美樂X起家雞」聯名新上市，有「頂級洋釀辣雞披薩」，把起家雞的頂級洋釀醬結合青花椒雞，每一口都能吃到花椒香及醇厚洋釀醬滋味，再加入100%莫札瑞拉起司更添絲滑奶香；「韓式年糕披薩」則選用起家雞的Q彈年糕結合香辣年糕醬，再搭配莫札瑞拉起司，口感濃郁、香氣十足。

▲▼「達美樂X起家雞」聯名推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲「韓風半半披薩」一次爽吃2聯名口味，還可享半價優惠。

同步推出「韓風半半披薩」，一半是頂級洋釀辣雞、另一半為韓式年糕，2口味一次滿足，還享限時半價吃優惠。另有3款全新韓式副食點心，包括「頂級洋釀地瓜薯條」、「韓風三角飯糰（照燒／勁辣）及「頂級洋釀起司火腿烤薯泥」，即日起至12月15日限時、限量開吃。

▲▼「達美樂X起家雞」聯名推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲▼加碼推出3款韓式副食點心。

▲▼「達美樂X起家雞」聯名推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡推「北海道鮭魚珍珠堡」及「北海道起司牛肉堡」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡2款北海道漢堡新上市。

摩斯漢堡近日推出使用來自北海道食材的2款全新漢堡。「北海道鮭魚珍珠堡」選用鮮美北海道鮭魚製成魚排後下鍋油炸，搭配鮮脆青花菜，層層堆疊在米飯上，再淋上香甜奶油玉米白醬，打造濃郁鮮甜滋味，售價115元。

「北海道起司牛肉堡」以嚴選高品質和牛及紐西蘭草飼牛以黃金比例製成漢堡排，並採用高溫煎煮鎖住甘美肉汁，疊在漢堡麵包上，再放上北海道及紐西蘭乾酪製成的起司片，最後淋上由蘿蔔、和風食材特調的經典醬料，售價110元；以上新品即日起於全門市上市。

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