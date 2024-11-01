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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

康芮風勢驚人！台北多處路樹倒塌　立院、議會也成受災戶

▲▼國民黨立委洪孟楷透露康芮颱風造成立院附近的災情。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲國民黨立委洪孟楷貼出康芮颱風造成立院附近災情的照片。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

實習記者石嘉豪／台北報導

康芮颱風昨晚造成大台北地區風狂雨驟，市區處處可見路樹倒塌、招牌掉滿地，可說是滿目瘡痍。國民黨立委洪孟楷今（1日）一早就在社群平台貼出立院週圍照片，他說，國會附近道路不少大樹連根拔起，佔滿街道；國民黨市議員游淑慧也在臉書PO台北市議會天花板掉落的慘狀。

康芮颱風成為近30年來登陸台灣，最大暴風半徑的颱風，全台都受到程度不一的肆虐，洪孟楷點出，立法院附近大樹倒塌造成整條路無法通行，相關人員正在協助排除中。

洪孟楷表示，感謝在街頭的清潔、警務、消防、醫護、公務、軍方等人員，大家辛苦了！敬請各位鄉親上班上課還是多加小心，平安至上；風雨無情，但台灣依舊堅強。

▲▼國民黨台北市議員游淑慧透露康芮颱風造成北市議會的天花板塌落。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲國民黨台北市議員游淑慧透露康芮颱風造成北市議會的天花板塌落。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

此外，游淑慧也表示，昨晚十點多，台北市環保局已經冒著風雨，開始出動整理市容，謝謝這些人，但這次倒塌樹木實在太驚人，今早台北街頭還是滿目瘡痍、到處都是樹幹倒塌。

游淑慧說明，還看到許多大樹也都被連根拔起，連議會室內也成災區，這是她第一次看見，風從風管灌進來，可見昨天瞬間陣風有多大，最後，她希望大家一切都安好，也希望這是今年最後一個颱風。

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