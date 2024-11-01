劉德華被嗆「媚共藝人」要管制來台？　卓榮泰：台灣言論自由開放

記者杜冠霖／台北報導

強颱康芮來襲，天王劉德華在小巨蛋舉辦演唱會，主辦方原堅持續辦，讓大批粉絲冒著風雨到小巨蛋，綠委王定宇則直言，劉德華為「媚共」藝人，其演唱會遠遠不如人民的基本安全重要。行政院長卓榮泰今（1日）受訪時表示，這些藝人也是承受一些巨大的壓力，臺灣終究是一個言論自由開放的地方，也期待所有在臺灣表演的藝人都瞭解臺灣當前的國家需求，跟國人一起努力為民主自由而奮鬥。

▲歌星劉德華。（圖／ETtoday資料照）



劉德華演唱會原定昨天舉行，在開演前急轉彎宣布喊卡，讓大批粉絲冒著風雨到小巨蛋；王定宇在宣布停辦前，向台北市府呼籲，以「公共安全」為由直接要求演唱會改期或取消，畢竟一位媚共藝人的演唱會，遠遠不如人民的基本安全重要。

行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院提出「114年度中央政府總預算案」報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪。有媒體詢問，是否管制劉德華來台？卓榮泰回應，文化藝術應該是沒有政治的立場比較好，但是中國經常把政治立場灌輸到文化、藝人身上，對這些藝人來看，也是承受一些巨大的壓力。

卓榮泰強調，臺灣終究是一個言論自由開放的地方，我們期待我們有好的文化藝術的表演，我們也期待所有在臺灣表演的藝人都瞭解臺灣當前的國家需求，能夠跟臺灣的國人一起努力為民主自由而奮鬥，謝謝。