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美選結果要等13天？　「終極搖擺郡」開票超久成關鍵戰場

▲▼ 亞利桑那州人口最多的馬里科帕郡（Maricopa County）被美媒喻為「終極搖擺郡」。（圖／路透）

▲  馬里科帕郡被美媒稱為「終極搖擺郡」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選將於11月5日投開票，但結果無法在當天揭曉，亞利桑那州人口最多的馬里科帕郡（Maricopa County）更是被美媒喻為「終極搖擺郡」，計票恐怕需要長達13天，可能左右總統選舉、國會控制權，成為重要戰場之一。

《美聯社》報導，馬里科帕郡選舉計票工作曠日廢時，官員警告，今年結果恐怕需要13天才會出爐，4年前因此成為前總統川普敗選後指控選舉舞弊的陰謀論中心，川普陣營當年便號召支持推翻結果的民眾前往監督。

報導指出，開票如此耗時的原因有三，首先因馬里科帕郡是全美第二大選區，僅次於民主黨票倉洛杉磯郡，人口多達450萬，勝過美國近一半的州，占整個亞利桑那州的60%。

雖然馬里科帕郡計票比洛杉磯快得多，但宣布誰勝出需要更久，因為雙方太過拉鋸，幾千張選票的差異就能左右結果，因此必須等到最後一張選票清點完，才能宣布由誰勝出。

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲ 馬里科帕郡可能是影響川賀誰當選的關鍵。（組圖／達志影像／美聯社）

第二項原因則是共和黨控制的州立法機構通過的選舉法，該法允許選民最晚在投票日當天仍可郵寄選票，2022年的州檢察長選舉便有29.3萬人在投票日當天才寄出。且郵寄選票計票耗時更長，因州法要求計算以前必須掃描、分類選票並檢查選民簽名，確保合乎規定，且允許選民在投票日後5天內「修正」不合格的選票。

佛州等其他州份要求郵寄選票需在投票日以前寄達，因此在投票所關閉時就能完成統計。但在馬里科帕郡，投票所關閉只是開始而已。

最後一項原因則是馬里科帕郡近年人口結構多元化，拉丁美洲裔、退休人員、年輕新移民增加，加上廣泛且根深蒂固的保守派人口正對抗關鍵的分裂群體，也就是高學歷的富裕共和黨選民，對共和黨在川普領導下的轉變有所不滿，使該郡成為美國少數在政治立場上兩極如此平均的郡之一，競選結果往往非常接近。

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