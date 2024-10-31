康芮颱風晚間已出海　黃偉哲提醒市民1日上班課外出留意安全

▲颱風康芮中心已於31日晚間出海，但各地風雨持續中，台南市災害應變中心今晚8時召開第三次工作會報，由市長黃偉哲親自主持，聽取市府各單位說明全市災情狀況及搶救復原進度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風康芮中心已於31日晚間出海，但各地風雨持續中，台南市政府災害應變中心今日晚上8時召開第三次工作會報，由市長黃偉哲親自主持，聽取市府各單位說明全市災情狀況及搶救復原進度，以及了解最新颱風動態及盤點各單位的救災能量。

市長黃偉哲表示，11月1日全市將恢復正常上班、正常上課，他也提醒民眾明早清晨出門時，仍有相當程度風勢，務必留意強風影響，確保自身安全。

市長黃偉哲指示，請各單位針對路樹倒塌、廣告招牌防護等狀況要及時處理，也請環保單位及各區清潔隊加強巡清路面及側溝淤泥，並動員人力進行街道清掃作業，加迅復原市容環境，降低對民生交通的影響。此外，市府未來將持續檢討並調整各項防災措施及量能，未雨綢繆強化防災整備作業。

台南市政府表示，交通方面，目前封橋封路情形為預警性封橋18座(永康區、新營區、鹽水區、新市區、白河區、麻豆區)，預警性封路2座(新市區、白河區)。水利方面，截至10月31日18時，台南市尚無積淹水災情通報，亦無河川水位與土石流警戒，另白河、曾文水庫調節性放水，且經巡查區域排水，確認渠道無淤積阻礙排水情形，64座抽水站(抽水機221台、總抽水量713CMS)已完成試運轉、電瓶測試及油料補充，應變期間持續視察及督導。

颱風期間如有相關災情，請撥打1999進行通報，也可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」瞭解更多防颱資訊。更多康芮颱風即時資訊，可參考台南市政府災害應變告示網（https://disaster.tainan.gov.tw/Default.aspx）。